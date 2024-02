Η νέα επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος της Ελλάδας

Ιστορικό υπόβαθρο

Όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο αξίζει να τονιστεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023 άρχισαν να σημειώνονται πολυάριθμες επιθέσεις από τους Χούθι ( Houthis ή Ansar Allah) της Υεμένης σε πλοία που έπλεαν στην Ερυθρά Θάλασσα (Red Sea), τον Κόλπο του Άντεν (Gulf of Aden), την Αραβική Θάλασσα (Arabian Sea) και τον Κόλπο του Ομάν (Gulf of Oman), με αποτέλεσμα αφενός να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή όσων επέβαιναν σε αυτά αλλά και να παρακωλύεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Θεσμικό πλαίσιο

8. Η εν λόγω επιχείρηση συντονίζεται στενά με τη στρατιωτική επιχείρηση «EUNAVFOR ATALANTA» της ΕΕ με περιοχή δράσης τον Δυτικό Ινδικό Ωκεανό, συνεργάζεται με την επιχείρηση «Prosperity Guardian» των ΗΠΑ, τις Συνδυασμένες Ναυτικές Δυνάμεις (Combined Maritime Forces), το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Κέρατος της Αφρικής (Maritime Security Center Horn of Africa - MSCHOA), και την αποστολή «EUTM Somalia» και υποστηρίζεται πληροφοριακά από το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Satellite Center - SATCEN) και το Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών (European Union Intelligence and Situation Centre) της ΕΕ.

Συμπεράσματα - προοπτικές

Επιπρόσθετα, η εν λόγω επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2023, η οποία εξυπηρετεί σημαντικά εθνικά μας συμφέροντα όπως η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων μας με την Τουρκία για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών μέσω της επιχείρησης «Poseidon» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) και η προώθηση του Διεθνούς Δικαίου το οποίο αποτελεί τη βάση για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της Ελλάδας με την Τουρκία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS)