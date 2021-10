Η νέα σεζόν του «The Sinner» και ακόμη 12 crime σειρές τον Οκτώβριο στην Cosmote TV

Οι αστυνομικές σειρές παραμένουν όχι άδικα, το πιο δημοφιλές είδος. Το μενού της COSMOTE TV τον Οκτώβριο περιλαμβάνει 13 crime σειρές με συναρπαστική πλοκή, ανατροπές και all-star καστ.

Στα highlights του μήνα, το υποψήφιο για Emmy The Sinner, που επιστρέφει με 4η σεζόν στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV. Από τον νέο κύκλο επεισοδίων δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπιλ Πούλμαν ως ντετέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ, καθώς προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε μια καινούρια ιστορία εγκλήματος. Την επιστροφή τους και φέτος στη μικρή οθόνη κάνουν, ακόμα, η Κουίν Λατίφα με το The Equalizer, o Τζάρεντ Πανταλέκι του Supernatural με το The Walker και ο Μαρκ Στρονγκ (Tinker Tailor Soldier Spy, 1917) με το The Temple.

Μέσα στον Οκτώβριο η COSMOTE TV υποδέχεται και τη συνέχεια του επιτυχημένου franchise CSI: Crime Scene Investigation, CSI: Vegas, την ανατρεπτική σειρά Innocent, το βασισμένο σε αληθινή υπόθεση δολοφονίας Conviction: The Case of Stephen Lawrence και τις σειρές Grace, Detective Ricciardi, Baptiste και Lolita’s Investigations. Με νέο κύκλο επεισοδίων συνεχίζονται και οι ιστορίες των σειρών Magnum P.I. και Hightown.

Ολα αυτά στα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD, καθώς και στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στο COSMOTE TV PLUS, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρουν και τους προηγούμενους κύκλους των σειρών Οκτωβρίου, καθώς και κάθε νέο επεισόδιο που θα προβάλλεται στα κανάλια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι σειρές Οκτωβρίου:

The Sinner - 4η σεζόν

Αναρρώνοντας από τα ψυχικά τραύματα της τελευταίας υπόθεσης που ανέλαβε, ο συνταξιούχος πλέον ντετέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ (Μπιλ Πούλμαν), ταξιδεύει σε ένα ειδυλλιακό νησί με τη σύντροφό του. Ωστόσο, η φαινομενικά ήρεμη εξόρμηση δεν αργεί να μετατραπεί σε μια απροσδόκητη τραγωδία με εμπλεκόμενη την κόρη μιας εξέχουσας οικογένειας της περιοχής. Τότε, ο Αμπρόουζ στρατολογείται για να βοηθήσει στις έρευνες σε μια παρανοϊκή υπόθεση, που θα φέρει ξανά τα πάνω κάτω στη ζωή του. Η σειρά θα κάνει Α′ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα αμέσως μετά τις ΗΠΑ, αποκλειστικά μέσω του COSMOTE SERIES HD, την Πέμπτη 14/10 στις 23.15.