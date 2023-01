Η νεότητα ως αντίδραση στην υποκρισία μια εποχής

Και εντάξει, δεν θα ήθελα να έχω γιο μου τον Τζιμ Μόρισον και μάλλον θα ένιωθα τρομερή αμηχανία αν βρισκόμουν στην ίδια παρέα μαζί του. Μα εκείνος είπε το εξής: «The most important kind of freedom is to be what you really are».