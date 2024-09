via Associated Press

Το Institute for the Study of War, think tank στην Ουάσινγκτον, είπε την Τρίτη πως ο Πούτιν θεωρεί ότι η Ρωσία μπορεί «αργά και επ’αόριστον να καταλαμβάνει την Ουκρανία μέσω αργών προελάσεων και ότι η Ρωσία μπορεί να επιτύχει τους στόχους της μέσω ενός πολέμου φθοράς εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων και αντέχοντας περισσότερο από τη στήριξη της Δύσης» προς το Κίεβο. Ακόμη, ο Ζελένσκι γνωρίζει ότι οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές τον Νοέμβριο θα μπορούσαν να φέρουν αλλαγές ως προς την αμερικανική στρατιωτική στήριξη προς τη χώρα του.