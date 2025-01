Η Ogilvy PR και η Eurobank λανσάρουν πλήρως προσβάσιμο Οδηγό Εξυπηρέτησης για τα άτομα με αναπηρία

“We inspire brands and people to impact the world” . Αυτό είναι το όραμα της εταιρείας και ο λόγος που τα brands διαχρονικά εμπιστεύονται την Ogilvy. Μέσα από τις συνεργασίες με τους πελάτες της, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στις προσδοκίες των ανθρώπων και της αξίας που παράγουν τα brands και οι εταιρείες, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στον πλανήτη, την κοινωνία και το business των πελατών της.

Η Ogilvy υπάρχει “TO BE THE BEST CREATIVE PLATFORM AND PARTNER FOR GROWTH ON THE PLANET”. Αυτό ακολουθεί καθημερινά η ομάδα της Ogilvy, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλες ιδέες φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα στους πελάτες και τα brands.