Η οικογένεια της γυναίκας που πυροβολήθηκε "Rust" μήνυσε τον Αλεκ Μπάλντουιν

Mario Anzuoni via Reuters

Mario Anzuoni via Reuters Ο Μπράιαν Πάνις, κύριος δικηγόρος της οικογένειας της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς μιλά στα μέσα ενημέρωσης, στο Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 15 Φεβρουαρίου 2022. REUTERS/Mario Anzuoni