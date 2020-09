Η ώριμη εφηβεία του Κώστα Λάβδα

Γίνεται αφηγητής μιας καταθλιπτικής κοινωνίας με τη γυναίκα στο δέντρο να τραγουδά Doors και I’ve been down so Goddamn long, that it looks like up to me, έναν τελάλη της λαγνείας να παραφράζει το Come (cum) as you are με την ντουντούκα να τρυπάει αυτιά...