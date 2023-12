Η πιο ακριβή σαμπάνια στον κόσμο είναι υποβρύχια και κάνει πάταγο

simonkr via Getty Images

simonkr via Getty Images

imageBROKER/Angela to Roxel via Getty Images

imageBROKER/Angela to Roxel via Getty Images

Πάνω από 190.000 δολάρια το μπουκάλι

Thierry Monasse via Getty Images

Thierry Monasse via Getty Images

Η έκθεσή του, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, έλεγε ότι «μετά από 170 χρόνια παλαίωσης στη βαθιά θάλασσα σε σχεδόν τέλειες συνθήκες, αυτά τα μπουκάλια σαμπάνιας «ξύπνησαν» για να μας πουν ένα κεφάλαιο στην ιστορία της οινοποιίας».