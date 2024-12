Η πιθανότητα σύγκρουσης Ελλάδας- Τουρκίας: Μια ερμηνεία της οπτικής του ΝΑΤΟ

«Καμία χώρα του ΝΑΤΟ δεν έκανε κάποια σοβαρή ενέργεια εναντίον άλλης χώρας του ΝΑΤΟ για πάνω από 70 χρόνια. Ναι, έχουν υπάρξει διαφωνίες και δεν τις υποβαθμίζω, μα η πιθανότητα δύο χώρες να μην επιτεθούν η μία στην άλλη είναι πολύ μεγαλύτερη όταν και οι δύο είναι μέλη της Συμμαχίας», υπογράμμισε, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο σύγκρουσης μεταξύ κρατών- μελών, ο Τζον Αντρέας Όλσεν, καθηγητής του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αμυντικών Σπουδών και αξιωματικός της νορβηγικής πολεμικής αεροπορίας που υπηρετεί στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο εκδήλωσης την Τρίτη που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) και τη νορβηγική πρεσβεία, με θέμα το μέλλον του ΝΑΤΟ και τις προκλήσεις σε ένα νέο περιβάλλον ασφαλείας (The Future of NATO: Priorities and Challenges in A New Security Environment).