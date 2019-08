Η πολιτική της Κίνας απέναντι στη μουσουλμανική εθνότητα των Ουιγούρων

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Erdogan, έχει αναφερθεί σε «γενοκτονία», ενώ και ο υπουργός εξωτερικών έχει ασκήσει παρόμοια πίεση σε δηλώσεις του. Παρ’ όλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο μουσουλμανικός κόσμος και η διεθνής κοινότητα εν συνόλω θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεροληπτική πολιτική της Κίνας απέναντι στους Ουιγούρους. Δυστυχώς, τίθεται εν αμφιβόλω εάν η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου μπορεί να υπερτερήσει σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα που μοιράζονται οι χώρες. Το γεγονός ότι η Κίνα έχει τεράστια οικονομική δύναμη δεν θα πρέπει να αποτελεί άλλοθι για την πρακτική της, ούτε και για τη στάση των υπόλοιπων χωρών, ακόμα και διεθνών οργανισμών, όπως στην περίπτωση του ΟΗΕ που δεν έχουν ληφθεί μέτρα αντιμετώπισης απέναντι στις παραβιάσεις που διαπράττει.

