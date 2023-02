Η Rihanna αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της επί σκηνής στο Super Bowl

Caitlin O'Hara via Reuters

Caitlin O'Hara via Reuters

Φορώντας μια ολόσωμη φόρμα του ισπανικού οίκου «Loewe», ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «B...Better Have My Money», ενώ από τις πρώτες στιγμές του σόου χάιδευε την κοιλιά της, καθώς είχε αφήσει ανοιχτό το φερμουάρ, επιβεβαιώνοντας τις φήμες ότι είναι ξανά έγκυος.

Caitlin O'Hara via Reuters

Caitlin O'Hara via Reuters

Brian Snyder via Reuters

Brian Snyder via Reuters

USA Today Sports via Reuters

USA Today Sports via Reuters

Επί 13 ολόκληρα λεπτά η Rihanna ενθουσίασε τους θαυμαστές της με την ερμηνεία της σε αγαπημένα τραγούδια, όπως μεταξύ άλλων, τα Only Girl (In the World), Work, Umbrell και το Diamonds.