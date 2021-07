Η Ρωσία αποκαλύπτει ένα νέο «αόρατο» μαχητικό - Ο Πούτιν εξυμνεί την αεροπορική ισχύ της

via Associated Press

via Associated Press 15 Ioυλίου 2021. Κρυμμένο κάτω από μαύρο μουσαμά, το πρωτότυπο του νέου ρωσικού μαχητικού διακρίνεται σταθμευμένο πριν από την επίσημη παρουσίασή του στο αεροπορικό σαλόνι Ζουκόφσκι, έξω από τη Μόσχα. (AP Photo/Ivan Novikov-Dvinsky)

via Associated Press

via Associated Press 15 Ioυλίου 2021. Κρυμμένο κάτω από μαύρο μουσαμά, το πρωτότυπο του νέου ρωσικού μαχητικού διακρίνεται σταθμευμένο πριν από την επίσημη παρουσίασή του στο αεροπορικό σαλόνι Ζουκόφσκι, έξω από τη Μόσχα. (AP Photo/Ivan Novikov-Dvinsky)