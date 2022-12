Η Ρωσία προχωρά αργά στην ανατολική Ουκρανία: Το Μπαχμούτ «καταστράφηκε»

Stringer . via Reuters

Stringer . via Reuters

Stringer . via Reuters

Stringer . via Reuters

Η κατάληψη του Μπαχμούτ θα προκαλούσε ρήγμα στις γραμμές ανεφοδιασμού της Ουκρανίας και θα άνοιγε δρόμο για να κινηθούν οι ρωσικές δυνάμεις προς το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ. Η Ρωσία σφυροκοπά το Μπαχμούτ εδώ και πάνω από μισό χρόνο, ενώ η επίθεση εναντίον του εντάθηκε αφού οι ρωσικές δυνάμεις ανάγκασαν τους Ουκρανούς να υποχωρήσουν από το Λουχάνσκ τον Ιούλιο. Ωστόσο κάποιοι αναλυτές αμφισβητούν τη στρατηγική λογική πίσω από τις προσπάθειες κατάληψης του Μπαχμούτ και των γύρω περιοχών. «Τα κόστη από έξι μήνες άγριας, συνθλιπτικής μάχης φθοράς γύρω από το Μπαχμούτ είναι πολύ μεγαλύτερα από οποιοδήποτε επιχειρησιακό πλεονέκτημα μπορούν να αποκτήσουν οι Ρώσοι παίρνοντας το Μπαχμούτ» ανέφερε την Πέμπτη το Institute for the Study of War.