Η Ρωσία προσπαθεί να ανακαταλάβει εδάφη και πλήττει υποδομές της Ουκρανίας

Παρά τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου, Ρώσος ειδικός σε στρατιωτικά θέματα παραδέχτηκε πως το Ιράν είχε προμηθεύσει στη Ρωσία drones για χρήση στην Ουκρανία. Ο Ρουσλάν Πούχοφ, επικεφαλής του Center for Analysis of Strategies and Technologies, ζήτησε από δημοσιογράφους πριν από τηλεοπτική συνέντευξη να μην τον ρωτήσουν από πού ήταν τα drones, καθώς δεν ήξερε πως ήταν «στον αέρα». Όπως είπε, «ξέρουμε όλοι ότι είναι ιρανικής κατασκευής, μα οι αρχές δεν το έχουν παραδεχτεί».