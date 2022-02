Η Σαρλίζ Θερόν «αισθάνθηκε τόση απειλή» από τον Τομ Χάρντι που ζήτησε προστασία στο πλατό του Mad Max

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Stephane Cardinale - Corbis via Getty Images

Το καστ και το συνεργείο περιγράφουν στο βιβλίο «Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road» του συγγραφέα Kάιλ Μπιουκάναν, πως η κόντρα των δύο πρωταγωνιστών «σχεδόν τίναξε στον αέρα τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία», όπως αναφέρει το Vanity Fair.