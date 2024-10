Η σημασία της γνώσης, των δεξαμενών σκέψης και η περίπτωση της Κύπρου

Η σημασία της γνώσης

Ο ρόλος και η σημασία των δεξαμενών σκέψης

Παρά τη στρατιωτική της δύναμη και υπεροχή έναντι της Κύπρου η Τουρκία θεώρησε αναγκαίο να εκδώσει βιβλίο πρόσφατα για το Κυπριακό “WHO IS TO BLAME? THE PRESENT CANNOT BE SEPARATED FROM THE PAST” το οποίο προλογίζει ο ίδιος ο Ερντογάν. Με το ίδιο σκεπτικό επειδή ενοχλήθηκε η Άγκυρα από την προβολή της σειράς “Famagusta” στο NETFLIX προσπάθησε να διακοπεί η μετάδοση σε όλες τις χώρες εκτός από την Ελλάδα.