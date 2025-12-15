Ιδιοκτησίας του 65χρονου φερόμενου ως αρχηγού της σπείρας διακίνησης ναρκωτικών είναι -σύμφωνα με την αστυνομία– το αλιευτικό σκάφος, με το οποίο τα μέλη της επιχείρησαν να μεταφέρουν τόνους κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος έφυγε από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας. Ανοιχτά της Καραϊβικής, κι ενώ ήταν αρόδου, μέλη λατινοαμερικανικού καρτέλ με ταχύπλοα σκάφη φόρτωσαν το αλιευτικό με τη ναρκωτική ουσία. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές, όμως, ειδοποίησαν πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο έπλεε στην περιοχή, και με ρεσάλτο το δέσμευσαν, ενώ έθεσαν υπό κράτηση και το πενταμελές πλήρωμά του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν άνδρα από την Βουλγαρία και τέσσερις Έλληνες, ένας από τους οποίους είχε συλληφθεί και το 2005 μαζί με τον 65χρονο κατηγορούμενο ως «εγκέφαλο» για μεταφορά τότε δια θαλασσής 5,4 τόνων κοκαΐνης.

Ο 65χρονος αν και πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια, σε δεύτερο βαθμό μείωσε την ποινή του στα 25 χρόνια και τελικά αποφυλακίστηκε όταν εξέτισε τα 16 από αυτά. Πέρασε και πάλι το κατώφλι της φυλακής, λίγο καιρό αργότερα, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αποφυλακίστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο. Σχεδόν δύο μήνες μετά την αποφυλάκιση του ξεκίνησε η νέα έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών σε βάρος του.