Διεθνές κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης με αρχηγό έναν 65χρονο Έλληνα αποκάλυψε η έρευνα των στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών, τα οποία έχουν προχωρήσει σε 5 συλλήψεις, ενώ στον Ατλαντικό Ωκεανό ρυμουλκείται σκάφος με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος ιδιοκτησίας ενός 65χρονος Έλληνα, παλιού γνώριμου των ελληνικών αρχών με το προσωνύμιο «Βαρώνος της κοκαΐνης» ξεκίνησε από το λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας για τη Λατινική Αμερική. Εκεί το πενταμελές πλήρωμα παρέλαβε από το καρτέλ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και επέστρεφε στην Ευρώπη για να διαθέσει την απαγορευμένη ουσία.

Advertisement

Advertisement

Τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών με πληροφορίες από την DEA των Ηνωμένων Πολιτειών συνέλαβαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και τον 65χρονο, σε Κατερίνη, Θήβα και Αθήνα.

Το γαλλικό ναυτικό εδώ και δύο ημέρες ρυμουλκεί το σκάφος από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προκειμένου να δέσει σε λιμάνι, να καταμετρηθεί η ποσότητα της κοκαΐνης και να συλληφθούν τα πέντε μέλη του πληρώματος, τα οποία αναμένεται να εκδοθούν τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας.