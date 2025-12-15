Με μια σειρά αναρτήσεων η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το νέο επαγγελματικό βήμα του συζύγου της, όπως τον αποκαλεί από την ημέρα που υπέγραψαν το σύμφωνο συμβίωσης: Πρόκειται για ένα boutique bakery, εμπνευσμένο από τους διάσημους φούρνους του Παρισιού, που ονόμασε No crumbs και ανοίγει σε λίγες μέρες στη λεωφόρο Υμηττού στο Παγκράτι. «Καλή αρχή αγάπη μου» του έγραψε ανεβάζοντας μια σειρά εικόνων από τις δοκιμές που κάνει τις τελευταίες μέρες ο Παναγιώτης Κουτσουμπής με τους συνεργάτες του.

«Ήταν ένα όνειρο του Παναγιώτη Κουτσουμπή και η Κατερίνα το είχε βρει από την αρχή ως μια εξαιρετική ιδέα» λέει στη HuffPost άνθρωπος από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού. «Έτσι κι αλλιώς από την πρώτη στιγμή στηρίζει πολύ ο ένας τον άλλον και μάλιστα τώρα με την εγκυμοσύνη της εκείνος τρέχει πιο πολύ για τα θέματα του σπιτού τους».

Στιγμιότυπο από την τελευταία ρομαντική απόδραση της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή στο Παρίσι στα τέλη Οκτωβρίου.

«Μάλιστα το ζευγάρι έχει ήδη αποφάσει πώς θα είναι το παιδικό δωμάτιο της μπέμπας τους που θα πάρει το όνομα της μαμάς του Παναγιώτη, Ξένια, καθώς αυτό θα είναι το πρώτο της εγγόνι» συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Η Κατερίνα Καινούργιου στο ξενοδοχείο Grande Bretagne (Instagram/katken85)

Κατερίνα Καινούργιου: Σε τέσσερις μήνες θα υποδεχτεί την κόρη της

Το πρωί της Δευτέρας η Κατερίνα Καινούργιου που διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και έχει πάρει πλέον σχεδόν 10 κιλά παραπονέθηκε με χιουμοριστική διάθεση στην έναρξη της εκπομπής της για την αλλαγή στη σιλουέτα της: «Αρχίζει και δεν κουμπώνει το κουμπί, όπως καταλαβαίνετε. Έφαγα την Κυριακή. Δεν έχει σημασία το κουμπί. Μεγαλώνει η κοιλιά παιδιά. Υπάρχει κι ένα μωρό μέσα. Όσο περνούν οι μήνες, με το φαΐ φουσκώνεις με τη μία. Παρόλο που θες να φας τα πάντα, λες stop τώρα!».

Η τελευταία απόδραση πριν από τον τοκετό

Αν και τις ημέρες των Χριστουγέννων το ζευγάρι θα βρίσκεται με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους στην Αθήνα, σχεδιάζουν εδώ και καιρό ένα ταξίδι σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για τις πρώτες μέρες του νέου έτους. Αυτή θα είναι και η τελευταία κοινή απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν η Κατερίνα μπει στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης, ενώ η ίδια θέλει, αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, να μπορέσει να μείνει στο τιμόνι της πρωινής εκπομπής του Alpha μέχρι τις αρχές Απριλίου.