Η υποψηφιότητα της Μολδαβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Κύπρο όταν αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία της Ένωσης την 1η Ιανουαρίου, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, δεσμευόμενος να προωθήσει την επίτευξη απτών προόδων τους επόμενους μήνες.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από την συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάια Σάντου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο νησί, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για τη στήριξη της Μολδαβίας στο Κυπριακό, είπε ότι «ευχαρίστησα την Πρόεδρο για τη διαχρονική στάση τους στο Κυπριακό. Η Μολδαβία στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα, την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και φυσικά τη λύση εντός του πλαισίου των ψηφισμάτων των ΗΕ και την ίδια στιγμή και της ΕΕ, για αυτό γίνεται και αυτή η μεγάλη προσπάθεια από πλευράς της χώρας για να γίνει κράτος μέλος της ΕΕ ως μια διέξοδος, μια ασφαλιστική δικλείδα για το μέλλον της χώρας».

Advertisement

Advertisement

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν τους επόμενους έξι μήνες για να επιτύχουμε ουσιαστικά, θετικά αποτελέσματα που θα φέρουν τη Μολδαβία πιο κοντά στον κοινό μας στόχο, την ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

Η Μολδαβία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και στοχεύει να ενταχθεί έως το 2030.

Η Σάντου, που είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της Ευρώπης, έχει καταγγείλει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει κατηγορήσει τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία, ένα πρώην σοβιετικό κράτος που βρίσκεται μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρουμανίας, μέλους της ΕΕ. Η Ρωσία αρνείται την κατηγορία.

«Για εμάς, η ένταξη στην ΕΕ δεν είναι μόνο ένας στρατηγικός στόχος, είναι το πιο σημαντικό εθνικό έργο από την ανεξαρτησία μας», δήλωσε η Σάντου. «Είναι μια στρατηγική επιβίωσης, ενώ ένας επιτιθέμενος συνεχίζει να απειλεί την κυριαρχία μας».

Η προώθηση της διεύρυνσης θα ενδυνάμωνε τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ και θα ενίσχυε την ασφάλεια της Ουκρανίας, δήλωσε η Σάντου. «Και θα εμπόδιζε κακόβουλους παράγοντες να εκμεταλλευτούν τους εκλογικούς μας κύκλους για να επαναφέρουν τη Μολδαβία στην τροχιά της Μόσχας», πρόσθεσε.

Το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης της Σάντου κέρδισε μια συντριπτική νίκη επί του ρωσόφιλου αντιπάλου του στις κρίσιμες κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Advertisement

Η κυβέρνηση και οι εταίροι της στην ΕΕ κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι προσπάθησε να επηρεάσει την ψηφοφορία. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τις κατηγορίες για παρέμβαση και κατηγόρησε τις αρχές της Μολδαβίας ότι εμπόδισαν πολλούς από τους πολίτες της που ζουν στη Ρωσία να ψηφίσουν, παρέχοντας μόνο δύο εκλογικά τμήματα για τη μεγάλη διασπορά.

Σε αξιολόγηση της ΕΕ τον Νοέμβριο, επαινέθηκε η πρόοδος της Μολδαβίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την ένταξή της στην Ένωση.

Advertisement