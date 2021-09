Η σεναριογράφος της «Ευνοούμενης» υπογράφει σειρά για τη Μαρία Αντουανέτα

Gisela Schober via Getty Images

Το BBC Two εξασφάλισε τη σειρά «Marie Antoinette» της Ντέμπορα Ντέιβις, σεναριογράφου (μαζί με τον Τόνι ΜακΝαμάρα) της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Η Ευνοούμενη».

Το ιστορικό δράμα οκτώ επεισοδίων θα αφηγηθεί την ιστορία της avant-garde νεαρής βασίλισσας, η οποία ήταν μόλις 14 ετών όταν εγκατέλειψε την πατρίδα της Αυστρία για να παντρευτεί τον μελλοντικό βασιλιά Λουδοβίκο ΙΣΤ΄ της Γαλλίας. Την Μαρία Αντουανέτα, μία από τις πλέον εμβληματικές όσο και αμφιλεγόμενες γυναίκες στην ευρωπαϊκή ιστορία, θα υποδυθεί η Γερμανίδα, γεννημένη στη Ρωσία, ηθοποιός Εμίλια Σούλε.

Η μίνι σειρά εποχής, που ανακοινώνεται μετά την επιτυχία του «Versailles», επίσης στο BBC Two, θα προσεγγίσει τη γυναίκα που από ατίθαση νεαρή πριγκίπισσα κατάφερε να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στη γαλλική Αυλή, να εξελιχθεί σε fashion icon και να απαντήσει σε όλους όσοι υπονόμευαν τη φήμη της.

Τα γυρίσματα θα γίνουν, πέρα από τα στούντιο Bry-sur-Marne, και μέσα στις Βερσαλίες, όπως και στο κάστρο Βο-λε Βικόντ (τη μεγαλύτερη ιδιόκτητη ιστορική κατοικία στη Γαλλία).

Το σενάριο συνυπογράφουν ακόμη τρεις κυρίες, η Λουίζ Άιρονσαϊντ (The Split), η Αβρίλ Λι Ράσελ (All on a Summer’s Day) και η θεατρική συγγραφέας Κλόι Μος (Run Sister Run) και τη σκηνοθεσία οι Πιτ Τράβις (Bloodlands) και Τζέφρι Εντχόβεν.

Η ζωή της νεαρής Μαρίας Αντουανέτα, τελευταίας βασίλισσας της Γαλλίας, είχε γίνει ταινία -με μία πολύ ενδιάφερουσα ματιά- από τη Σοφία Κόπολα με πρωταγωνίστρια την Κίρστεν Ντανστ.

Με πληροφορίες από Variety