Τροχαίο, Λούτσα - Δεξιά το αυτοκίνητο του 29χρονου, ο οποίος είναι γνωστός στις αρχές για ναρκωτικά, ενώ έχει εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Λούτσα είναι σεσημασμένος στις αρχές, καθώς έχει απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ μεταξύ άλλων έχει εμπλακεί ξανά σε ατύχημα το 2020.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 29χρονος έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά, από το 2015 έως και το 2022. Επίσης, το 2020 φαίνεται πως είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς.

Advertisement

Advertisement

Στο συγκεκριμένο περιστατικό στην Λούτσα, ο 29χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι οδηγούσε παραπάνω από 100 χλμ/ώρα προτού συγκρουστεί με δύο σταθμευμένα οχήματα, όπου στο ένα εκ των οποίων βρίσκονταν εξωτερικά ο 24χρονος Σωτήρης μαζί με την 21χρονη κοπέλα του, την μητέρα του και την αδελφή του.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας

Ο 24χρονος Σωτήρης που σκοτώθηκε ακαριαία στο τροχαίο δυστύχημα της Λούτσας, είχε μόλις επιστρέψει από το Βέλγιο για να παρευρεθεί στην ορκομωσία της κοπέλας του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 24χρονος είναι γόνος γνωστής οικογένειας με επιχειρήσεις σοκολατοποιοίας και εργαζόταν στο εργοστάσιο της οικογένειας στο Βέλγιο. Ο πατέρας του θύματος, ο οποίος ζει μόνιμα στην επαρχία, τόνισε ότι ενημερώθηκε για το δυστύχημα αρκετές ώρες μετά.

«Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Η κοπέλα του κινδυνεύει. Η σύζυγος και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά είναι σε άθλια κατάσταση», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον 24χρονο, σημείωσε πως είχε έρθει στην Ελλάδα προσωρινά για την ορκωμοσία της κοπέλας του, καθώς ο ίδιος εργαζόταν στις Βρυξέλλες, στο εργοστάσιο της σοκολατοποιίας, μίας ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης που εντοπίζεται σε αρκετές περιοχές σε όλο τον κόσμο.

«Ψάξτε να βρείτε τι οικογένεια είμαστε. Δεν έχουμε πειράξει κανέναν. Ψάξτε να δείτε πόσες δωρεές έχει κάνει η γιαγιά του (εννοεί του 24χρονου Σωτήρη) σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ένας άγγελος έφυγε», είπε για τον νεαρό που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λούτσα.