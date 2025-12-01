Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις στιγμές που έζησε στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Λούτσα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 24χρονου πεζού και τον σοβαρό τραυματισμό της 21χρονης κοπέλας του, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με την γυναίκα, στο σημείο επικράτησε από την πρώτη στιγμή μεγάλη αναστάτωση. Η ίδια πλησίασε, καθώς ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί εκεί ζητούσε επίμονα κάποιον που να ξέρει ΚΑΡΠΑ και εκείνη όπως δήλωσε γνώριζε.

Advertisement

Advertisement

«Ήταν ήδη νεκρός»

«Άκουσα θόρυβο και κατέβηκα κάτω να δω τι συμβαίνει. Ζητούσαν κάποιον να ξέρει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήξερα, και πήγα. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός. Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε κατάσταση σοκ. Είχαν ήδη κατεβάσει κουβέρτες και τους είχαν ρίξει. Είδα την κοπέλα που την κρατούσαν αγκαλιά. Είχε ένα τραύμα στον κρόταφο και στα πόδια της. Όλοι υποστήκαμε σοκ. Παίρναμε ξανά και ξανά το ΕΚΑΒ. Ήρθε μετά από 25 λεπτά», ανέφερε η γυναίκα που βρέθηκε στο τροχαίο δυστύχημα στην Λούτσα».

«Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει»

Στην συνέχεια, στάθηκε στον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά της φάνηκε να μην έχει καταλάβει τι έχει προκαλέσει και μάλιστα κοίταζε με «αγωνία» το αυτοκίνητό του για να δει τις ζημιές. «Αυτό που ήταν σοκαριστικό, ήταν όταν ο ΕΚΑΒίτης τού είπε “έχεις σκοτώσει άνθρωπο”, αυτός είπε “ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου”. Δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει.

Τον είδα μια χαρά. Δεν τον είδα σε κατάσταση-σοκ. Πήγαινε, ερχόταν, κοίταζε το αυτοκίνητό του να δει τι ζημιές έχει πάθει. Δεν γνωρίζω αν ήταν σε σοκ ή σε άλλη κατάσταση. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν σε σοκ εκτός από αυτόν. Δεν ήξερα ποιος ήταν, μετά μου είπαν ποιος είναι και δεν τον είδα να έχει καταλάβει τι είχε μόλις κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την μητέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε ακαριαία, η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν όλη την ώρα δίπλα στο παλικάρι της. «Έτρεμε ολόκληρη και ζητούσε τα γυαλιά της», είπε η αυτόπτης μάρτυρας και επανέλαβε ότι ο ασυνείδητος οδηγός δεν πρέπει να κατάλαβε τι έκανε.

«Λυπάμαι, συγνώμη» λέει η μητέρα του 29χρονου

«Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, δυστυχώς όμως το άλλο παιδί δεν είναι καλά. Πέθανε, έφυγε από τη ζωή. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα άλλο, δηλαδή λυπάμαι, πώς να σας πω; Λυπάμαι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε. Λυπάμαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του 29χρονου οδηγού.

Την ίδια στιγμή, η 21χρονη κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρά, χειρουργήθηκε, ενώ εξιτήριο έλαβαν από το νοσοκομείο η μητέρα και η αδελφή του θύματος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στο Mega, η νεαρή έχει υποστεί κάκωση στο κρανίο, κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, για το οποίο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

Advertisement

Όσον αφορά τον 29χρονο, το πρώτο άτυπο αλκοτέστ βγήκε αρνητικό, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτόπτης μάρτυρας: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και απάντησε ότι πονάει το αυτί του

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα, που βρέθηκε στο σημείο λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση.

«Άκουσα τρία μπαμ. Μένω σχεδόν απέναντι και κατέβηκα αμέσως. Είδα τους τραυματίες στο δρόμο. Πήγα στον νεαρό, έλεγξα καρωτίδα και καρπό, αλλά δεν είχε ζωτικά σημεία», ανέφερε. Προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός δεν ανταποκρινόταν ακόμη και με απινιδωτή.

Advertisement

Η μάρτυρας περιέγραψε επίσης τη στάση του οδηγού αμέσως μετά το δυστύχημα: «Όταν ο διασώστης του είπε “σκότωσες άνθρωπο”, εκείνος απάντησε: Ναι, αλλά με πονάει το αυτί μου, να το δούμε; Δεν έδειχνε να έχει συνειδητοποιήσει τι είχε κάνει».

Σύμφωνα με την ίδια το όχημα ακουγόταν να κινείται με μεγάλη ταχύτητα πριν από τα τρία χτυπήματα που ακολούθησαν. Η αστυνομία και το ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

Advertisement