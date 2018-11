Τον αγόρασαν στα Harrods, τον άφησαν στη ζούγκλα, τους αγάπησε για πάντα

Πριν από πενήντα περίπου χρόνια, ο Τζον Ρένταλ και ο Έις Μπουρκ αγόρασαν ένα λιονταράκι το πολυκατάστημα Harrod’s, το ονόμασαν Κρίστιαν και το μεγάλωσαν στο Λονδίνο ως μέλος της οικογένειάς τους, πριν τον επιστρέψουν στην αφρικανική άγρια φύση.

Ένα νέο βιβλίο με εκπληκτικές φωτογραφίες αφηγείται ξανά την ιστορία του απίθανου κατοικίδιου του Λονδίνου, τη ζωή του στην Αφρική και τη συνάντηση του στη ζούγκλα, χρόνια αργότερα, με τους δύο ανθρώπους που τον αγάπησαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και ναι, πρόκειται για το viral reunion που κατά καιρούς έχουμε δει οι περισσότεροι στο youtube

H ιστορία του έχει ως εξής: Το 1969, οι δύο Αυστραλοί που είχαν μετακομίσει πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία, αποφάσισαν να επισκεφτούν τα Harrod’s από περιέργεια, καθώς είχαν ακούσει ότι εκεί πωλούνταν φίδια, μαϊμούδες,ακόμα και πούμα (οι πωλήσεις εξωτικών ζώων επιτρέπονταν μέχρι το 1976, που ψηφίστηκε ο νόμος περί απειλούμενων ειδών). Εκεί αντίκρισαν ένα κουταβάκι τριών μηνών, με ακαταμάχητο βλέμμα, στριμωγμένο σε ένα κλουβί. «Γιατί δεν το αγοράζουμε;» είπε ο Τζον στον Εις και πριν καν πάνε στο ταμείο, είχαν επιλέξει και το όνομα του μικρού λιονταριού: Kρίστιαν. Αφού πρώτα κατάφεραν να πείσουν τους υπεύθυνους ότι ο Κρίστιαν θα είχε άπλετο χώρο (ένα μεγάλο υπόγειο ενός επιπλάδικου όπου δούλευε ο Τζον), τους ενημέρωσαν ότι μπορούσαν να παραλάβουν τον Κρίστιαν τρεις βδομάδες μετά. Προς μεγάλη τους χαρά, τους ειδοποιήσαν λίγες μόλις μέρες αργότερα ότι πρέπει να πάνε να τον πάρουν αυθημερόν γιατί το προηγούμενο βράδυ το είχε σκάσει από το κλουβί του και είχε καταστρέψει σχεδόν όλα τα χαλιά που βρήκε στο πέρασμά του στο πολυκατάστημα.

Το νέο του σπίτι γέμισε με παιχνίδια, όπως ένα πλαστικό γουρούνι που κατέληξε να είναι το αγαπημένο του και ευτυχώς ήταν ευάερο και ευήλιο, παρότι υπόγειο.

Το Harrods είχε δώσει σαφείς οδηγίες για τη διατροφή του μικρού λιονταριού: ένα ωμό αυγό και ζωμό με βιταμίνες για πρωινό, στη συνέχεια ωμό κρέας - συνήθως βόειο κρέας ή κουνέλι - για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο που περιελάμβανε μεγάλα κόκαλα.

Το πού θα έβγαζαν βόλτα τον Κρίστιαν ήταν ένα θέμα που τους έλυσε ο ιερέας μιας κοντινής εκκλησίας, ο οποίος τους παραχώρησε ένα μεγάλο, περιφραγμένο κτήμα που βρισκόταν πίσω από την εκκλησία, και ευτυχώς πολύ κοντά από το σπίτι τους. Ο Ντέρεκ Γκατάνι, έγινε τακτικός επισκέπτης του κτήματος, βλέποντας το λιονταράκι να παίζει με μια μπάλα που του έριχναν ο Τζον και ο Έις. Είναι ο άνθρωπος που λάτρευε να φωτογραφίζει τον Κρίστιαν και τελικά κυκλοφόρησε μόλις το βιβλίο Christian The Lion: The Illustrated Legacy by John Rendall and Derek Cattani .