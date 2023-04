Η σταρ της όπερας Τζόις ΝτιΝτονάτο στην Αθήνα με την «Εδέμ»: Μια όαση τραγούδια (και σπόρους)

Ανάμεσά τους, και το τραγούδι «Τhe First Morning of the World» [«Το πρώτο πρωινό του κόσμου»], που γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας από τη βραβευμένη με Όσκαρ Ρέιτσελ Πόρτμαν και πρωτοπαρουσιάστηκε στο πλαίσιο του «Εden», αλλά και το «Seeds of Hope» [«Σπόροι ελπίδας»], ο ύμνος της «Εδέμ». Μάλιστα, το τραγούδι αυτό είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των παιδιών της Χορωδίας Καντέρμπερι (Ηνωμένο Βασίλειο), τα οποία συμμετείχαν σε εργαστήριο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που διοργανώθηκε με αφορμή το «Εden».