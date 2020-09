Η Στέγη, η Τεχνόπολη, το Athens Pride και η Google στέλνουν μήνυμα: «Η Αθήνα, ένα σπίτι για όλους»

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, μαζί με την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Athens Pride και την Google ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαδώσουν ένα σημαντικό μήνυμα. Ένα μήνυμα της πόλης που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και δημιουργεί τις συνθήκες ώστε όλοι να νιώθουμε ασφαλείς και ελεύθεροι να είμαστε ο εαυτός μας: Athens Home For All .

Με αφορμή την καμπάνια Athens Home For All, δείτε την ιστορία μιας σημαίας γεμάτης χρώματα, μέσα από ένα σύντομο εκπαιδευτικό βίντεο.

Επίσης, έως τις 13 Σεπτεμβρίου μπορείτε να δείτε στο Ψηφιακό Κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση τη sold-out παράσταση Tom in Greece (Tom à la ferme, 2011) του Michel Marc Bouchard, που παρουσιάστηκε στη Στέγη το 2019 σε σκηνοθεσία Σαράντου Γεώργιου Ζερβουλάκου.

Και ακόμη, έως τις 20 Σεπτεμβρίου απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ Draw with Me, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Βενετόπουλου και με τη συνεργασία του The Trevor Project.

Μια ταινία που ακολουθεί τα βήματα του Brendon Scholl, ενός νεαρού σε μετάβαση, με μια ειδική εισαγωγή από την Τζένιφερ Λόπεζ, θεία του εφήβου. Η ιστορία μιλάει για τη δύναμη, την ύπαρξη της σωστής στήριξης, την αυτοέκφραση και το να βρίσκει κανείς τον δικό του δρόμο στη ζωή. Το πλήρες ντοκιμαντέρ θα ξεκινήσει την πορεία του στα φεστιβάλ του κόσμου αυτό το φθινόπωρο.