Η ταπισερί του «Game of Thrones» στην Μπαγιέ της Νορμανδίας

Μία ταπισερί εμπνευσμένη από την επιτυχημένη -και πολυβραβευμένη- σειρά «Games of Thrones», παρουσιάστηκε σε έκθεση στην πόλη Μπαγιέ της Νορμανδίας, στην Γαλλία.

Πρόκειται για έργο τέχνης που δημιουργήθηκε στην Βόρεια Ιρλανδία, μήκους 90 μέτρων. Η πρώτη ύλη προέρχεται από έναν από τους τελευταίους μύλους που έχουν απομείνει στην χώρα. Για να κεντηθεί η ταπισερί, εργάστηκαν 30 ντόπιοι ράφτες και χρειάστηκαν πάνω από 1500 ώρες εργασίας.

Η Κάθριν Τόμσον, διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου της Βόρειας Ιρλανδίας, επισήμανε πως η ταπισερί θα αποτελέσει πόλο έλξης για τις νεότερες γενιές ούτως ώστε να μάθουν την ιστορία και τις πολιτιστικές παραδόσεις της περιοχής.

Πριν ταξιδέψει στη Γαλλία, η ταπισερί πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μουσείο Αλστερ του Μπέλφαστ, το 2017, με την Τόμσον να αναφέρει πως προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών νέων σε ηλικία επισκεπτών από διάφορες χώρες. Αλλωστε η Βόρεια Ιρλανδία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς τόπους όπου γυρίστηκε η σειρά.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του διευθυντή μάρκετινγκ, της Tourism Ireland, ο οποίος πρόσθεσε πως η προβολή του «Game of Thrones», αύξησε κατακόρυφα τον τουρισμό της χώρας.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως το 2018, ένας στους έξι επισκέπτες στην Βόρεια Ιρλανδία ταξίδεψε εκεί λόγω της αγάπης τους για την σειρά. Επισκέφθηκαν μερικές από τις περιοχές όπου έγιναν τα γυρίσματα συνεισφέροντας στην οικονομία της χώρας 60 εκατομμύρια ευρώ.

«Οταν σκεφτόμαστε για το Lord of the Rings, αυτομάτως το μυαλό μας πηγαίνει στην Νέα Ζηλανδία και παρά το γεγονός πως η τελευταία ταινία προβλήθηκε πριν από 16 χρόνια, η ταινία εξακολουθεί ακόμα και σήμερα, να αποτελεί κίνητρο για του επισκέπτες. Πιστεύουμε πως το ίδιο θα συμβεί και με το Game of Thrones στην Βόρεια Ιρλανδία».

Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους της ταπισερί, το έργο δεν θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Ταπισερί της Μπαγιέ, αλλά στο Hotel Du Doyen, που βρίσκεται κοντά στον καθεδρικό ναό της Notre Dame.

H έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου.