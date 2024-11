Η Taylor Swift μεγάλη νικήτρια των MTV EMAs - Η συγκίνηση της Ρίτα Όρα για τον Λίαμ Πέιν

Anthony Devlin via Getty Images

View this post on Instagram

Η Ρίτα Όρα , οικοδέσποινα της τελετής απονομής για τρίτη φορά, απέτισε φόρο τιμής στον Λίαμ Πέιν των One Direction , ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα μετά από πτώση από μπαλκόνι στο Μπουένος Άιρες.

Η Ρίτα Όρα, που το 2018 είχε ηχογραφήσει μαζί του το τραγούδι «For You (Fifty Shades Freed)», απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας συγκινημένη: «Θέλω να αφιερώσω ένα λεπτό για να θυμηθώ κάποιον, που μας ήταν πολύ αγαπητός. Ο Λίαμ Πέιν ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Είχε μια μεγάλη καρδιά και ήταν πάντα ο πρώτος άνθρωπος που πρόσφερε βοήθεια με όποιον τρόπο μπορούσε», σημείωσε, παρουσιάζοντας ένα σύντομο βίντεο με φωτογραφίες του τραγουδιστή και ένα απόσπασμα από το τραγούδι Night Changes των One Direction.