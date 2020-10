Η βιβλιοθήκη που θα φιλοξενήσει τη φαντασία και τις ιδέες των μελλοντικών επιSTEMόνων μας

Πλήρως αναδιαμορφωμένη στα πρότυπα της μεθοδολογίας STEM (Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία – Μηχανική – Μαθηματικά), η ολοκαίνουργια STEM Library φέρνει νομοτελειακά στο νου αύρα από Silicon Valley, καθώς είναι εξοπλισμένη με 3D εκτυπωτή, διαδραστικό πίνακα και προτζέκτορα, VR γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, laptops, STEM εκπαιδευτικά παιχνίδια, οπτικοακουστικό και DIY (Do It Yourself) -για χειροτεχνίες και κατασκευές-υλικό. Όλα όσα δηλαδή χρειάζονται οι μαθητές του 52ου ΓΕΛ Αθηνών για να αφήσουν την φαντασία τους ελεύθερη και να δείξουν τα κρυφά τους ταλέντα στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.