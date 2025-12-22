H φυσική κατάσταση, η δύναμη και η μυϊκή αντοχή μεταβάλλονται μετά από αυτή την ηλικία την οποία κατέδειξε νέα πολυετής μελέτη σύμφωνα με άρθρο του Independent.

Και ποια είναι αυτή; Η ηλικία των 35 ετών. Η σωματική ικανότητα του ανθρώπου κορυφώνεται γύρω από αυτή την ηλικία και αρχίζει να φθίνει λίγο αργότερα. Ανεξάρτητα από τον όγκο της προπόνησης, – κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε. (Κι όπως τονίζουν οι ερευνητές, ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς να γυμνάζεται).

Η νέα μελέτη του Ινστιτούτου Καρολίνσκα στη Σουηδία που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle – η πρώτη σε τέτοια έκταση – παρακολούθησε περισσότερους από 400 τυχαία επιλεγμένους άνδρες και γυναίκες που γεννήθηκαν το 1958, για διάστημα 47 ετών. Οι συμμετέχοντες υποβάλλονταν σε τακτικές μετρήσεις φυσικής κατάστασης και δύναμης από την ηλικία των 16 έως τα 63 τους.

Πως διενεργήθηκε η έρευνα

Σύμφωνα σχετικό άρθρο της New York Post, οι συμμετέχοντες στη μελέτη πραγματοποίησαν διάφορες ασκήσεις για τουλάχιστον 10 λεπτά, για να μετρήσουν τη μυϊκή αντοχή, τη δύναμη και την αερόβια ικανότητά τους. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τον τρόπο εκτέλεσης των ασκήσεων σε διαφορετικές ηλικίες, καθώς και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας. Όμως, ανεξάρτητα από το πόσο γυμνάζονταν οι άνθρωποι πριν φτάσουν στα μέσα της δεκαετίας των 30, η καρδιαγγειακή αντοχή και η μυϊκή δύναμη άρχισαν να φθίνουν.

Τα ευρήματα, λοιπόν, δείχνουν ότι η φυσική κατάσταση και η μυϊκή δύναμη αρχίζουν να μειώνονται ήδη από τα 35. Μετά παρατηρείται σταδιακή επιδείνωση της σωματικής ικανότητας, η οποία επιταχύνεται όσο αυξάνεται η ηλικία.

«Αυτό επιβεβαιώνει ότι η μείωση της σωματικής ικανότητας μπορεί να παρατηρηθεί πριν από τα 40, οδηγώντας αργότερα σε κλινικά σημαντική λειτουργική έκπτωση, ιδίως σε άτομα με καθιστικό τρόπο ζωής», σημειώνουν.

Η έρευνα συνεχίζεται

Η έρευνα δεν ολοκληρώνεται εδώ. Το επόμενο έτος, οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνεχίσουν τη μελέτη με τους ίδιους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα έχουν φτάσει την ηλικία των 68 ετών, προκειμένου να αναζητήσουν συσχετίσεις μεταξύ σωματικής ικανότητας, τρόπου ζωής, υγείας και βιολογικών μηχανισμών. Επιπλέον, σε επόμενες έρευνες, οι επιστήμονες σκοπεύουν να διερευνήσουν τους μηχανισμούς που εξηγούν γιατί ο άνθρωπος φτάνει στο μέγιστο της απόδοσής του γύρω στα 35, καθώς και «γιατί η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επιβραδύνει, αλλά όχι να αναστείλει πλήρως, την απώλεια απόδοσης».

Με πληροφορίες από: Independent , Jurnal of Cachexia, New York Post