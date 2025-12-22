Τα δώρα έχουν μεγάλο συναισθηματικό βάρος, ειδικά την περίοδο των γιορτών. Σύμφωνα με άρθρο της HuffPost US, υπάρχει μεγάλη πίεση για την επιλογή των σωστών δώρων για τους ανθρώπους, αλλά οι επαγγελματίες της εθιμοτυπίας λένε ότι έχει σημασία και ο τρόπος που λαμβάνουμε τα δώρα.

Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και οι καλοπροαίρετοι παραλήπτες μπορεί εν αγνοία τους να λένε ή να κάνουν πράγματα που μειώνουν αυτή την πραξη γενναιοδωρίας.

Advertisement

Advertisement

«Το όλο νόημα αυτής της περιόδου είναι να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να ηρεμήσει, να είναι ευτυχισμένος και να γνωρίσει τη ζεστασιά της αγάπης και της φροντίδας για εμάς από τους άλλους στη ζωή μας», δηλώνει στη HuffPost η Ογκοστ Αμποτ, ειδική σε θέματα εθιμοτυπίας στην πλατφόρμα ερωτήσεων και απαντήσεων JustAnswer. «Το να μας χαρίζει κάποιος κάτι που πιστεύει ότι θα μας κάνει ευτυχισμένους είναι σαν να υποστηρίζει τα λόγια της αγάπης και της φροντίδας τους για εμάς με πράξεις».

Παρακάτω ακολουθούν επτά συμπεριφορές που επιβάλλεται να αποφύγουμε όταν λαμβάνουμε ένα δώρο, σύμφωνα πάντα με το ίδιο άρθρο:

Να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε εκείνον που μας το προσφέρει

Να ρωτήσουμε για το πόσο κόστισε το δώρο

Να υποβαθμίσουμε τη χειρονομία λέγοντας: «Γιατί το έκανες αυτό» ή «Δεν έπρεπε».

Να πούμε κάτι αρνητικό για το δώρο

Advertisement

Να μην πούμε πράγματα όπως «δεν ήξερα ότι ανταλλάσσουμε δώρα» ή «δεν έφερα τίποτα για εσένα»

Να μην πούμε στο άτομο που μας έκανε το δώρο ότι δεν σκοπεύουμε να το κρατήσουμε.

Να μην διαβάζουμε πρώτα τη συνοδευτική κάρτα, αναγνωρίζοντας το συναίσθημα και να εκφράζοντας ευγνωμοσύνη.

Advertisement

Είναι καλύτερο να δίνεις, ή να λαμβάνεις; Τι λέει η επιστήμη

Σύμφωνα με την δρ Λιάνα Γουεν, ειδική σε θέματα welness στο CNN που μίλησε στο wtop.com, η επιστήμη υποστηρίζει ότι είναι καλύτερο να δίνουμε παρά να λαμβάνουμε, με κάποιες βασικές επιφυλάξεις. Έρευνες από την ψυχολογία, τις νευροεπιστήμες και τη δημόσια υγεία δείχνουν ότι οι φιλοκοινωνικές συμπεριφορές, όπως η προσφορά χρόνου, χρημάτων ή υποστήριξης σε άλλους, συνδέονται με οφέλη για την ευημερία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η προσφορά είναι πάντα ευεργετική ή ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσφέρουν εις βάρος των δικών τους αναγκών. Αλλά συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι η γενναιοδωρία μπορεί να είναι καλή τόσο για τη συναισθηματική όσο και για τη σωματική υγεία.

Με πληροφορίες από: HuffPost US , wtop.com

Advertisement