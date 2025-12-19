Το να σηκώνεσαι τη νύχτα για τουαλέτα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, ειδικά μετά τα 30. Το ερώτημα είναι πότε γίνεται πρόβλημα και τι μπορείς να κάνεις γι’ αυτό. Οπως αναφέρουν σε άρθρο τους οι NYT:



Τι είναι η νυχτουρία;

Ο ιατρικός όρος για τις συχνές νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα είναι νυχτουρία: το να ξυπνάς κατά τη διάρκεια του βασικού νυχτερινού σου ύπνου για να ουρήσεις.

🔹 Για πολλούς ενήλικες, ένα νυχτερινό ξύπνημα είναι απολύτως φυσιολογικό.

🔹 Θεωρούμε ότι υπάρχει ιατρικό θέμα όταν: χρειάζεται να σηκωθείς πάνω από 2 φορές κάθε νύχτα, ή δυσκολεύεσαι πολύ να ξανακοιμηθείς μετά. Δεν είναι ασθένεια από μόνη της, αλλά σύμπτωμα που μπορεί να σχετίζεται με πολλά διαφορετικά αίτια.



Γιατί συμβαίνει;

Στην ουσία, η νυχτουρία εμφανίζεται είτε επειδή:

Παράγεις πολύ περισσότερα ούρα τη νύχτα (νυχτερινή πολυουρία), ή

Η ουροδόχος κύστη σου δεν «κρατάει» πια όσο παλιά, ή

Κάποιος συνδυασμός των δύο.

Ο ρόλος της ηλικίας με τα χρόνια, αλλάζει: ο τρόπος που δουλεύουν οι νεφροί (παράγεται μεγαλύτερο ποσοστό ούρων τη νύχτα), η ελαστικότητα της κύστης, η δύναμη των μυών του πυελικού εδάφους,

και στους άντρες συχνά μεγαλώνει ο προστάτης. Γι’ αυτό οι μεγαλύτεροι ενήλικες έχουν πιο συχνά νυχτουρία.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το Sleep Foundation, η νυκτουρία μπορεί να επηρεάσει τους νεότερους ανθρώπους, αλλά γίνεται πιο συχνή με την αύξηση της ηλικίας. Κάποιου βαθμού νυκτουρία μπορεί να επηρεάσει έως και το 80% των ηλικιωμένων ενηλίκων. Η συχνή νυχτερινή ούρηση συχνά χειροτερεύει για τους ηλικιωμένους άνδρες. Ορισμένοι εκτιμούν ότι περίπου το 50% των ανδρών στα εβδομήντα τους πρέπει να ξυπνούν τουλάχιστον δύο φορές τη νύχτα για να ουρήσουν.



Τι μπορώ να κάνω μόνη/ος μου για να μειώσω τις νυχτερινές επισκέψεις;



Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να βοηθήσουν αρκετά.

1. Προσοχή σε υγρά, καφεΐνη, αλκοόλ

Πίνε άφθονα υγρά στη διάρκεια της ημέρας, αλλά προσπάθησε να περιορίσεις τα υγρά 2–4 ώρες πριν τον ύπνο. Απόφυγε καφέ, τσάι, αναψυκτικά με καφεΐνη και αλκοόλ το βράδυ:

2. Λιγότερο αλάτι

Το πολύ αλάτι κάνει το σώμα να κρατάει υγρά και στη συνέχεια να τα «ξεφορτώνεται» – συχνά τη νύχτα. .

3. Πρήξιμο στα πόδια; Στόχευσε τα υγρά πριν τη νύχτα

Αν έχεις:

πρησμένους αστραγάλους / γάμπες το απόγευμα, ή καρδιακή / φλεβική ανεπάρκεια τότε ένα μέρος του προβλήματος είναι ότι τα υγρά «λιμνάζουν» στα πόδια την ημέρα και όταν ξαπλώνεις, γυρίζουν στην κυκλοφορία και καταλήγουν… στην κύστη.

4. Άσκηση πυελικού εδάφους και έλεγχος της κύστης

5. Βελτίωσε συνολικά την υγιεινή του ύπνου.



Υπάρχουν φάρμακα;

Καταρχάς, αν σηκώνεσαι πολλές φορές, αν έχεις άλλα συμπτώματα ή αν φοβάσαι πτώσεις, μίλα με τον γιατρό σου.

Ο γιατρός, ανάλογα με την αιτία, μπορεί να:

ρυθμίσει καλύτερα φάρμακα όπως διουρητικά (π.χ. να τα παίρνεις πιο νωρίς μέσα στην ημέρα),

δώσει φάρμακα για την κύστη (αντιμουσκαρινικά, β3-αγωνιστές) αν υπάρχει υπερδραστήρια κύστη,

συζητήσει δεσμοπρεσσίνη σε επιλεγμένες περιπτώσεις νυχτερινής πολυουρίας, με προσοχή στις παρενέργειες (π.χ. χαμηλό νάτριο στο αίμα), ή φάρμακα για την προστατική υπερπλασία σε άντρες.

Δεν υπάρχει ένα «μαγικό χάπι» που να λειτουργεί για όλους – συνήθως είναι συνδυασμός: αλλαγές στον τρόπο ζωής και αντιμετώπιση της underlying αιτίας.



Ο γιατρός, ανάλογα με την αιτία, μπορεί να:

ρυθμίσει καλύτερα φάρμακα όπως διουρητικά (π.χ. να τα παίρνεις πιο νωρίς μέσα στην ημέρα),

δώσει φάρμακα για την κύστη (αντιμουσκαρινικά, β3-αγωνιστές) αν υπάρχει υπερδραστήρια κύστη,

συζητήσει δεσμοπρεσσίνη σε επιλεγμένες περιπτώσεις νυχτερινής πολυουρίας, με προσοχή στις παρενέργειες (π.χ. χαμηλό νάτριο στο αίμα), ή φάρμακα για την προστατική υπερπλασία σε άντρες.

Δεν υπάρχει ένα «μαγικό χάπι» που να λειτουργεί για όλους – συνήθως είναι συνδυασμός: αλλαγές στον τρόπο ζωής και αντιμετώπιση της underlying αιτίας.

Συνοπτικά

Το να σηκώνεσαι 1 φορά τη νύχτα για τουαλέτα είναι συχνά φυσιολογικό.

Αν σηκώνεσαι πολλές φορές, αν έχεις άλλα συμπτώματα ή αν φοβάσαι πτώσεις, μίλα με τον γιατρό σου. Απλά βήματα όπως: λιγότερα υγρά/καφεΐνη/αλκοόλ το βράδυ, λιγότερο αλάτι, ανύψωση ποδιών ή κάλτσες συμπίεσης και καλύτερη υγιεινή ύπνου μπορούν να μειώσουν αισθητά τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα.



ΠΗΓΗ: ΝΥΤ, Sleep Foundation

