Η καφεΐνη δεν φαίνεται να μας δίνει ενέργεια μόνο μέσα από τον πρωινό καφέ μας. Τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί και σε ένα από τα πιο δημοφιλή συστατικά της βιομηχανίας περιποίησης μαλλιών, με σαμπουάν, ορούς ενυδάτωσης και θεραπείες για το τριχωτό της κεφαλής να υπόσχονται πιο δυνατά μαλλιά, λιγότερη τριχόπτωση και ενίσχυση της ανάπτυξης της τρίχας.

Αν και πολλοί αντιμετωπίζουμε αυτές τις υποσχέσεις με επιφύλαξη, αρκετές έρευνες και ειδικοί υποστηρίζουν ότι η καφεΐνη μπορεί πράγματι να έχει ορισμένα οφέλη για το τριχωτό της κεφαλής και τους θύλακες των τριχών. Από την άλλη, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται για «θαυματουργή λύση» και ότι τα δεδομένα παραμένουν ακόμη περιορισμένα.

Πώς μπορεί να βοηθά η καφεΐνη τα μαλλιά μας

Σύμφωνα με σχετικό άρθρο του Real Simple η βασική θεωρία πίσω από την καφεΐνη και την ανάπτυξη των μαλλιών είναι ότι δρα διεγερτικά στους θύλακες της τρίχας. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος στο τριχωτό της κεφαλής, βοηθώντας έτσι περισσότερο οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά να φτάνουν στις ρίζες των μαλλιών.

Όπως σημειώνει το National Library of Medicine ,υπάρχουν έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της καφεΐνης με τη διυδροτεστοστερόνη (DHT), την ορμόνη που συνδέεται με την κληρονομική τριχόπτωση σε άνδρες και γυναίκες.

Επιπλέον ειδικοί αναφέρουν στο InStyle ότι η καφεΐνη διαθέτει αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να βοηθούν συνολικά την υγεία του scalp και να προστατεύουν τακύτταρα από το οξειδωτικό στρες.

Τι λένε οι δερματολόγοι

Ορισμένοι δερματολόγοι θεωρούν ότι η καφεΐνη μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε περιπτώσεις ήπιας αραίωσης ή πρώιμης τριχόπτωσης, ειδικά όταν χρησιμοποιείται τοπικά στο τριχωτό της κεφαλής μέσω leave-in προϊόντων ή ειδικών θεραπειών.

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι οι ποσότητες καφεΐνης που περιέχουν τα περισσότερα σαμπουάν είναι μικρές, ενώ ο χρόνος που το προϊόν μένει στο κεφάλι συχνά δεν αρκεί ώστε να υπάρξει σημαντική δράση.

Η American Academy of Dermatology υπενθυμίζει ότι η τριχόπτωση είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα και μπορεί να σχετίζεται με ορμόνες, στρες, γενετική προδιάθεση, διατροφή ή παθολογικά αίτια.

Υπάρχουν παρενέργειες;

Σε γενικές γραμμές, τα προϊόντα με καφεΐνη θεωρούνται ασφαλή. Παρ’ όλα αυτά, σε άτομα με ευαίσθητο τριχωτό είναι πιθανό να εμφανιστούν ξηρότητα, ερεθισμός ή αίσθηση τραβήγματος, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.

Το InStyle αναφέρει επίσης ότι ορισμένοι ειδικοί προτείνουν να μην χρησιμοποιούμε πολύ ισχυρές θεραπείες καθημερινά και να παρακολουθούμε πώς αντιδρά το τριχωτό μας.

Τι βοηθά πραγματικά την υγεία των μαλλιών

Όπως αναφέρει το clevelandclinic οι ειδικοί συμφωνούν ότι κανένα προϊόν από μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει πλήρως την τριχόπτωση. Η συνολική υγεία του οργανισμού παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την κατάσταση των μαλλιών μας.

Η σωστή διατροφή, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και σιδήρου, η μείωση του στρες και ο ποιοτικός ύπνος φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τον κύκλο ανάπτυξης της τρίχας.

Το συμπέρασμα; Η καφεΐνη πιθανότατα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στην υγεία του scalp και των μαλλιών, όμως δεν αποτελεί «μαγική λύση» για την τριχόπτωση. Παρ’ όλα αυτά, σε συνδυασμό με μια σωστή ρουτίνα περιποίησης και έναν πιο ισορροπημένο τρόπο ζωής, ίσως να είναι ένα επιπλέον βήμα που αξίζει να δοκιμάσουμε.

Με πληροφορίες από Real Simple ,National Library of Medicine, InStyle, American Academy of Dermatology,clevelandclinic

