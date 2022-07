Η ζωή της Σιμόν Βέιλ, της υπουργού που νομιμοποίησε τις αμβλώσεις στη Γαλλία, έγινε ταινία

Η Έλσα Ζιλμπερστάιν και η Ρεμπέκα Μαρντέρ ενσαρκώνουν -σε διαφορετικές ηλικίες- την πολιτικό και φεμινίστρια Σιμόν Βέιλ (1927‑2017) στη νέα ταινία του Ολιβιέ Νταάν «Simone, the Journey of the Century», που αφηγείται τα παιδικά χρόνια, τις πολιτικές μάχες, αλλά και την προσωπική τραγωδία της εξαιρετικής αυτής γυναίκας, η οποία εκτός των άλλων υπήρξε επιζήσασα του Ολοκαυτώματος.