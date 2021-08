«Eating Our Way To Extinction»: Οι δυσάρεστες αλήθειες για τις διατροφικές μας συνήθειες

Jason Lee via Reuters

«Ο χρόνος τελειώνει». Οι διατροφικές συνήθειες και ο τρόπος με τον οποίον συνδέεται το τι τρώμε με την οικολογική κρίση, που συμβαίνει τώρα, μπροστά στα μάτια μας, βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους με τίτλο «Eating Our Way To Extinction» και αφηγήτρια την Κέιτ Γουίνσλετ.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία είναι επίσης παραγωγός της ταινίας, εξηγεί τον παγκόσμιο αντίκτυπο του φαγητού που καταναλώνουμε κι όπως ακούγεται να λέει στο τρέιλερ, η ταινία «σε κάνει να μην δεις ποτέ ξανά το φαγητό σου και τη βιομηχανία τροφίμων με τον ίδιο τρόπο».

Η βιομηχανία του κρέατος, η υπεραλίευση και η μη βιώσιμη παραγωγή, οι πόροι και ο ρόλος που διαδραματίζουν στην κλιματική αλλαγή, το γεγονός ότι καταστρέφουμε απερίσκεπτα το σύστημα υποστήριξης της ζωής μας είναι μόνο μερικές από τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη.

Σε σκηνοθεσία των αδελφών Ότο και Λούντοβιτς Μπρόκγουεϊ, το «Eating Our Way To Extinction» εξερευνά μερικές δυσάρεστες αλήθειες, καθώς εξετάζει τη ζημιά που προκαλεί η παραγωγή τροφίμων στον φυσικό μας κόσμο, από τη Σκωτία μέχρι τον Αμαζόνιο, την έρημο της Μογγολίας και τα φιόρδ της Νορβηγίας.

Η ταινία περιλαμβάνει συνεντεύξεις από ακαδημαϊκούς, στελέχη της βιομηχανίας και ειδικούς, καθώς επίσης σχολιαστές και ακτιβιστές για την προστασία τοπικών κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι καθώς οδεύουμε προς τον αφανισμό -όπως αναφέρεται και στον τίτλο-, πρέπει επειγόντως να αλλάξουμε το διατροφικό μας σύστημα από τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης, καθώς μία παγκόσμια μετατόπιση προς μια φυτική διατροφή θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον πλανήτη μας.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος δήλωσε για το ντοκιμαντέρ: «Αυτή είναι η ταινία που οι επόμενες γενιές θα εύχονται να είχαν παρακολουθήσει όλοι σήμερα. Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει ακριβώς ποιος είναι ο μεγάλος «ελέφαντας στο δωμάτιο», αλλά είναι σαφές ότι στο επίκεντρο είναι η εργοστασιακή γεωργία και αυτές οι καταστροφικές βιομηχανίες που δεν μπορούν να κάνουν πίσω και να αλλάξουν. Νομίζω ότι είναι περισσότερο από ποτε απαραίτητο κάθε μέρα τέτοιες ταινίες να μας κάνουν να σκεφτόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει».

Το «Eating Our Way To Extinction» θα μεταδοθεί online και θα προβληθεί σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 16 Σεπτεμβρίου.