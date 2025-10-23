Όλοι θελουμε να έχουμε υγιή και δυνατά μαλλιά, είτε αυτό σημαίνει λαμπερές μπούκλες, είτε ανάλαφρες και μεταξένιες τούφες.

Η αλήθεια είναι πως τα υγιή μαλλιά δεν απαιτούν ούτε υπερβολικά έξοδα αλλά ούτε και κάποια περίπλοκη ρουτίνα. Απαραίτητο είναι να εκτελούμε τα βασικά βήματα σωστά.

Παρακάτω, παρουσιάζονται τέσσερις διαδεδομένοι μύθοι περιποίησης για τα μαλλιά μας, τους οποίους ίσως θα έπρεπε τελικά να καταρρίψουμε.

Το κρύο νερό δεν κάνει τα μαλλιά πιο λαμπερά

Πόσες φορές έχουμε υπομείνει ένα παγωμένο ντους μόνο και μόνο για να αποκτήσουμε «περισσότερο λαμπερά» μαλλιά;

Ευτυχώς, μπορούμε να το σταματήσουμε και να απολαύσουμε ένα ζεστό, άνετο λούσιμο. Όπως εξηγεί η ειδικός Εύα Πράουντμαν, το κρύο νερό δεν προσφέρει καμία επιπλέον λάμψη στα μαλλιά. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λουζόμαστε με παγωμένο νερό, καθώς δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα», τονίζει. «Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι το πώς προστατεύουμε τα μαλλιά μας από τα χημικά, τη θερμότητα αλλά και τις θεμοκρασίες του περιβάλλοντος».

Προσθέτει, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε υπερβολικά ζεστό νερό, διότι αφυδατώνει την τρίχα και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στο τριχωτό της κεφαλής, όπως ακριβώς μπορεί να συμβεί και στο δέρμα μας.

Κανένα προϊόν δεν μπορεί να «επιδιορθώσει» κατεστραμμένα μαλλιά

Αν ελπίζουμε ότι μπορούμε να επιδιορθώσουμε την ψαλίδα χωρίς επίσκεψη στο κομμωτήριο, τότε σίγουρα σκεφτόμαστε λανθασμένα. Το μόνο που μπορεί πραγματικά να θεραπεύσει τα μαλλιά μας, είναι το κούρεμα.

Η Γουάλκερ προσθέτει: «Αν τοποθετήσουμε την τρίχα κάτω από το μικροσκόπιο, θα φαίνεται σαν να έχει δύο ή τρεις “αιχμές”. Τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λειτουργούν σαν ένα είδος κόλλας, που απλώς ενώνει προσωρινά τις ίνες ώστε τα μαλλιά να δείχνουν καλύτερα».

Τονίζει ότι αυτές οι λύσεις είναι προσωρινές και μας προειδοποιεί να μην ξοδεύουμε υπέρογκα ποσά σε προϊόντα που υπόσχονται «επιδιόρθωση». Επίσης, πολλοί πιστεύουν πως ένα κούρεμα θα βοηθήσει τα μαλλιά να μεγαλώσουν γρηγοροτέρα, γεγονός που δεν ευσταθεί. «Δεν είναι δυνατόν να επιταχύνουμε τον ρυθμό ανάπτυξης των μαλλιών, όποιοδήποτε προϊόν το υπόσχεται, απλώς λέει ψέματα», επισημαίνει η Πράουντμαν.

Τα μαλλιά δεν πλένονται μόνα τους

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνειδητά επιλέγουν να μην λούζουν τα μαλλιά τους, πιστεύοντας ότι τα συχνά λουσίματα μπορούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη φθορά στην τρίχα.

Η Πράουντμαν ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι απολύτως επιβλαβές για την υγεία των μαλλιών. «Το τριχωτό της κεφαλής έχει περίπου 180.000 σμηγματογόνους αδένες και συσσωρεύει ρύπους και υπολείμματα όταν δεν πλένεται τακτικά», επισημαίνει.

Αν δεν λουζόμαστε τακτικά, είναι πολύ πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με δυσάρεστες οσμές και δερματικές παθήσεις όπως η πιτυρίδα.

Ανάμεσα στη δουλειά, τη γυμναστική και τις κοινωνικές δραστηριότητες, πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε ξηρό σαμπουάν ως μια γρήγορη λύση για να αναζωογονήσουμε τις ρίζες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το ξηρό σαμπουάν είναι απολύτως ασφαλές, αρκεί να το χρησιμοποιούμε μόνο μία φορά ανάμεσα σε δύο λουσίματα.

Όπως εξηγούν, «όταν αφήνουμε τη λιπαρότητα να συσσωρευτεί, επιτρέπουμε σε ζυμομύκητες και βακτήρια να πολλαπλασιαστούν, κάτι που εντείνει τον κνησμό και τις φλεγμονές στο τριχωτό».

Η Πράουντμαν προτείνει να λουζόμαστε κάθε δεύτερη μέρα, ειδικά αν έχουμε πολύ λιπαρά μαλλιά ή χρησιμοποιούμε συχνά προϊόντα styling.

Το ξηρό σαμπουάν δεν αντικαθιστά το κανονικό λούσιμο

Το πρόβλημα ξεκινά όταν το εφαρμόζουμε πολλές συνεχόμενες ημέρες χωρίς να το ξεπλύνουμε.

Στην πραγματικότητα, τα φυσικά έλαια του τριχωτού απορροφώνται από το σαμπουάν και οι ζυμομύκητες τρέφονται από αυτή τη συσσώρευση.

Η βασική συμβουλή των ειδικών είναι να φροντίζουμε το τριχωτό της κεφαλής όπως το πρόσωπό μας: «Δεν θα βάζαμε ξανά και ξανά μακιγιάζ χωρίς να καθαρίσουμε πρώτα το δέρμα μας. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τα μαλλιά μας».

Με πληροφορίες από BBC

