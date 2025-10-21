Τα ακτινίδια, το ψωμί σίκαλης και το νερό υψηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τη χρόνια δυσκοιλιότητα, σύμφωνα με νέες διατροφικές οδηγίες που συνδημοσιεύτηκαν στις 13 Οκτωβρίου στα περιοδικά Journal of Human Nutrition and Dietetics και Neurogastroenterology & Motility.

Παγκοσμίως, περίπου 1 στους 6 έως 7 ανθρώπους αντιμετωπίζουν χρόνια δυσκοιλιότητα. Μερικά από τα συμπτώματα περιλαμβάνουν λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα, σκληρά ή κοκκώδη κόπρανα, καθώς και δύσκολο ή επώδυνο τέντωμα κατά την αφόδευση.

Advertisement

Advertisement

Οι νέες οδηγίες, σύμφωνα με την επικεφαλής μελέτης, δρ. Ειρήνη Διμίδη, «προτείνουν τρόφιμα και ροφήματα (π.χ. ακτινίδια, δαμάσκηνα, ψωμί σίκαλης, νερό υψηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα) και συγκεκριμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις στη διατροφική καθοδήγηση, καλύπτοντας ένα διαχρονικό κενό μεταξύ της έρευνας και των συνήθων κλινικών συμβουλών».

«Αυτό θα μας βοηθήσει να δίνουμε πιο σαφείς, στοχευμένες και τεκμηριωμένες διατροφικές συμβουλές και θα επιτρέψει σε όλους να διαχειρίζονται τα συμπτώματά τους πιο αποτελεσματικά», προσθέτει.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν υγιείς ενήλικες με χρόνια ιδιοπαθή δυσκοιλιότητα και δεν επικεντρώθηκαν σε δυσκοιλιότητα η οποία οφείλεται σε άλλες παθήσεις (π.χ. νευρολογικά νοσήματα, εγκυμοσύνη). Συνεπώς, ενώ μερικές συστάσεις μπορεί να είναι χρήσιμες, «πρέπει να τις εφαρμόζουμε με προσοχή σε αυτές τις ομάδες και στα παιδιά», σύμφωνα με τη Διμίδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφικών Επιστημών στο King’s College του Λονδίνου.

Οι οδηγίες δεν περιέλαβαν γενική σύσταση για αυξημένη πρόσληψη φυτικών ινών, αλλά επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα τρόφιμα που μπορούν να είναι ωφέλιμα.

Πώς τα ακτινίδια μας βοηθούν να αποφύγουμε τη δυσκοιλιότητα

Ορισμένες συνήθειες ή καταστάσεις, όπως μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών, αφυδάτωση, έλλειψη άσκησης ή στρες, μπορούν να προκαλέσουν δυσκοιλιότητα. Ως αποτέλεσμα, η πλειονότητα των θεραπειών επικεντρώνεται σε διατροφικές αλλαγές.

Οι νέες οδηγίες, σύμφωνα με τη Διμίδη, προτείνουν: «Να εντάσσουμε στην καθημερινή διατροφή τρόφιμα και ροφήματα τεκμηριωμένα από την έρευνα, όπως η κατανάλωση 2-3 ακτινιδίων την ημέρα».

Advertisement

Τα ακτινίδια αυξάνουν τον όγκο και την υγρασία των κοπράνων, βελτιώνουν την πέψη των πρωτεϊνών και διευκολύνουν την κίνηση των τροφών, των υγρών και των αποβλήτων στο πεπτικό σύστημα. Επιπλέον, μειώνουν τον χρόνο διέλευσης των αποβλήτων από το έντερο και έχουν φυσικές πρεβιοτικές ιδιότητες, όπως βελτιωμένη πέψη και μείωση της φλεγμονής του εντέρου.

Τα ακτινίδια είναι επίσης ευχάριστα στη γεύση και μαλακά, καθιστώντας τα εύκολα στην κατανάλωση.

Μάλιστα, μπορούμε να τρώμε και τη φλούδα των ακτινιδίων, καθώς περιέχει επιπλέον φυτικές ίνες. Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγουμε το μαγείρεμα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν το ένζυμο που διευκολύνει την κίνηση του εντέρου.

Advertisement

Εναλλακτικές λύσεις για όσους δεν τρώνε ακτινίδια

Άλλα τρόφιμα που βοηθούν στη χρόνια δυσκοιλιότητα είναι: Δαμάσκηνα, ψωμί σίκαλης, λιναρόσποροι, πορτοκάλια, γιαούρτι, φασόλια, βρώμη.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν διατροφικά συμπληρώματα, όπως το ψύλλιο (psyllium), το οποίο βοηθά το έντερο να προωθήσει τα κόπρανα, μειώνοντας την απορρόφηση χοληστερόλης από τη διατροφή.

Η σωματική άσκηση είναι επίσης σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Ακόμη και κάτι απλό, όπως το περπάτημα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του πεπτικού συστήματος.



Οι οδηγίες βασίστηκαν σε τέσσερις συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις, οι οποίες εξέτασαν πάνω από 75 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες για διατροφικές παρεμβάσεις στη χρόνια δυσκοιλιότητα.

Advertisement

Με πληροφορίες από CNN Health