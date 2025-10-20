Η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία του εντέρου, τη φλεγμονή και ακόμη και σε ζητήματα μακροζωίας. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο για την καρδιαγγειακή υγεία — ιδιαίτερα ένα είδος.

«Το πράσινο τσάι θα ήταν η επιλογή μου ως μια καλή επιλογή για την υγεία της καρδιάς», λέει η διατροφολόγος Ντάουν Μένιγκ, MS, RD. «Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, ειδικά ένα που ονομάζεται EGCG, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και ενδεχομένως να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων». Για να σας ενθαρρύνουμε να πίνετε περισσότερο τσάι και να σας ενημερώσουμε για τα εντυπωσιακά οφέλη του πράσινου τσαγιού, ζητήσαμε από τη Μένιγκ να εξηγήσει τη σύνδεση μεταξύ πράσινου τσαγιού και βελτίωσης της καρδιαγγειακής υγείας.

Advertisement

Advertisement

Οι λόγοι που το πράσινο τσάι μπορεί να ενισχύσει την υγεία της καρδιάς

«Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι το πράσινο τσάι μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης, μειωμένη αρτηριακή πίεση και βελτιωμένη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων», εξηγεί η Μένινγκ. Η LDL χοληστερόλη — γνωστή και ως «κακή» χοληστερόλη — μπορεί να προκαλέσει δημιουργία πλάκας στις αρτηρίες και, κατά συνέπεια, να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων. Η κατανάλωση περισσότερου πράσινου τσαγιού μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της LDL χοληστερόλης ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την HDL χοληστερόλη, γνωστή και ως «καλή» χοληστερόλη.

Επιπλέον, «το πράσινο τσάι περιέχει ένα αντιοξειδωτικό που ονομάζεται επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του οξειδωτικού στρες, που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία και να συμβάλλει στην εμφάνιση καρδιοπαθειών», αναφέρει η ιδια. «Η χρόνια φλεγμονή παίζει ρόλο στις καρδιοπάθειες και το πράσινο τσάι έχει αντιφλεγμονώδη δράση που μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των φλεγμονωδών δεικτών.»

Το οξειδωτικό στρες δημιουργεί μια ανισορροπία στην ικανότητα του σώματος να εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες μέσω των αντιοξειδωτικών—ενός απαραίτητου συστατικού που καθυστερεί την οξείδωση. Πίνοντας περισσότερο πράσινο τσάι, βαοηθούμε τον οργανισμό μας να ρυθμίσει τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν το οξειδωτικό στρες—και να νιώσουμε συνολικά πιο υγιείς.

Και η ποσότητα;

Τέλος, η κατανάλωση πολλών φλιτζανιών πράσινου τσαγιού δεν είναι μόνο υγιεινή — συνιστάται κιόλας από ειδικούς διατροφής. «Οι περισσότερες μελέτες προτείνουν δύο έως τέσσερα φλιτζάνια πράσινου τσαγιού την ημέρα για την παροχή οφελών», λέει η Μένινκγ. «Το πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη μπορεί να γίνει μια υγιεινή συνήθεια, ιδιαίτερα αν αντικαταστήσει τα ζαχαρούχα ποτά». Όταν αναζητάμε ένα ρόφημα με καφεΐνη, το πράσινο τσάι μπορεί να μας προσφέρει μια γρήγορη ενεργειακή ενίσχυση χωρίς τη ζάχαρη που περιέχουν οι κρέμες του καφέ ή άλλα τεχνητά γλυκαντικά.

Χρήσιμο tip το τέλος:

Οπότε, την επόμενη φορά που θα έχουμε φτάσει το όριο που έχουμε βάλει στον εαυτό μας για την κατανάλωση καφέ την ημέρα, ας επιλέξουμε ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.

ΠΗΓΗ: realsimple.com