Οι ειδικοί εξηγούν ποια τρόφιμα γίνονται επικίνδυνα μόλις ξεπεράσουν τη διάρκεια ζωής τους.

Η διαδικασία του να γεμίζουμε και να ξαναγεμίζουμε το ντουλάπι και το ψυγείο μας μπορεί να μοιάζει με ατελείωτη αγγαρεία. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πετάμε μαραμένα λαχανικά ή ένα πακέτο κιμά που έχει μουχλιάσει, γνωρίζοντας ότι ξοδέψαμε χρήματα και θα σπαταλήσουμε φαγητό. Ωστόσο, η ασφάλεια των τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας, και το να πετάμε πιθανώς επικίνδυνα προϊόντα είναι απαραίτητο για να προστατεύουμε την υγεία μας και όσων τρώνε μαζί μας.

Στο σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα συσκευασμένα τρόφιμα φέρουν ημερομηνία λήξης και συχνά μια ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από». Η δεύτερη είναι κυρίως ένας δείκτης για το κατάστημα, ώστε να αντικαταστήσει το προϊόν με πιο φρέσκο. Στο σπίτι, μπορούμε συνήθως να καταναλώσουμε κάποια τρόφιμα και μετά από αυτή την ημερομηνία, χωρίς σοβαρό κίνδυνο. Μπορεί να μην είναι τόσο φρέσκα ή γευστικά, αλλά η πιθανότητα να αρρωστήσουμε είναι μικρή.

Η ημερομηνία λήξης ή η «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» όμως, αφορά την ασφάλεια του τροφίμου δείχνει την τελευταία ημέρα που μπορεί να καταναλωθεί χωρίς να γίνει επικίνδυνο ή τοξικό.

Όπως προαναφέραμε κάποια τρόφιμα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης (όπως κατεψυγμένα γεύματα, ζυμαρικά, μπαχαρικά και μέλι), όμως άλλα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και πρέπει να πετιούνται αμέσως.

Ακολουθούν τα τρόφιμα που οπωσδήποτε πρέπει να πετάμε μόλις λήξουν:

Ωμό κρέας

«Τα ωμά κρέατα όπως κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται μετά την ημερομηνία λήξης τους», εξηγεί η δρ. Σίνθια Οντόγκου , ιατρός. «Είναι πολύ πιθανό να αλλοιωθούν και να αναπτύξουν επικίνδυνα βακτήρια όπως σαλμονέλα και E. coli, τα οποία προκαλούν τροφικές δηλητηριάσεις.»

Ωμό ψάρι και θαλασσινά

Όπως και το κρέας, έτσι και το ωμό ψάρι μετά την ημερομηνία λήξης του αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Το ψάρι πρέπει να καταναλώνεται την ίδια ημέρα που αγοράζεται, και μετά από 48 ώρες θεωρείται ληγμένο.

Σημάδια αλλοιωμένου ψαριού περιλαμβάνουν γλιστερή υφή και έντονη δυσάρεστη οσμή, που θυμίζει περισσότερο χημικά καθαριστικά παρά τη μυρωδιά της θάλασσας.

Αλλαντικά και κομμένα κρέατα

«Μόλις τα αλλαντικά και τα κομμένα έτοιμα κρέατα λήξουν, είναι απαραίτητο να τα πετάμε», επισημαίνει η δρ. Σίνθια Οντόγκου. «Αυτό συμβαίνει επειδή μπορούν να μολυνθούν με το βακτήριο Λιστέρια (Listeria), το οποίο αναπτύσσεται ακόμη και μέσα στο ψυγείο.»

Αν παρατηρήσουμε ότι το αλλαντικό έχει γκριζωπή ή πρασινωπή απόχρωση ή είναι πιο γλιστερό από το φυσιολογικό, σημαίνει ότι έχει αλλοιωθεί και πρέπει να πεταχτεί άμεσα.

Συσκευασμένες σαλάτες

«Πετάμε τις έτοιμες, συσκευασμένες σαλάτες μόλις περάσουν την ημερομηνία λήξης τους», τονίζει η δρ. Οντόγκου. «Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία αυτή, ο αριθμός των μικροβίων στο προϊόν αυξάνεται σημαντικά. Αυτά τα μικρόβια μπορούν όχι μόνο να κάνουν τη σαλάτα να χαλάσει, αλλά και να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση.» Πρέπει να προσέχουμε την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία, και αν τη μεταφέρουμε σε άλλο δοχείο, να κολλήσουμε επάνω την ημερομηνία λήξης σε ένα κομμάτι ταινίας για υπενθύμιση.

Μη παστεριωμένα τυριά

«Τα μη παστεριωμένα τυριά, όπως το μπρι (brie), πρέπει να πετιούνται αμέσως μόλις λήξουν, καθώς μπορεί να μολυνθούν από βακτήρια όπως η Λιστέρια», εξηγεί η δρ. Οντόγκου. Το ίδιο ισχύει και για άλλα φρέσκα τυριά, όπως η φέτα, το κέσο φρέσκο (queso fresco) και γενικά όλα τα μαλακά τυριά. Αυτά τα προϊόντα είναι πιο ευαίσθητα στην αλλοίωση και δεν πρέπει ποτέ να καταναλώνονται μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Μανιτάρια

Δεν θέλουμε να καταναλώνουμε χαλασμένα μανιτάρια. Όταν αρχίσουν να γίνονται γλιστερά ή να αλλάζουν χρώμα αισθητά, πρέπει να πεταχτούν αμέσως. Μπορεί να περιέχουν βακτήρια ή τοξίνες όπως αλλαντίαση (botulism), που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή τροφική δηλητηρίαση ή ακόμη και θάνατο.

Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης είναι να τα διατηρούμε σε χάρτινη σακούλα, με μια χαρτοπετσέτα στο εσωτερικό, μέσα στο ψυγείο. Έτσι απορροφάται η υγρασία και τα μανιτάρια διατηρούνται φρέσκα περισσότερο χωρίς να χαλάνε πρόωρα.

Με πληροφορίες από realsimple.com

