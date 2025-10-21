Το μηλόξυδο έχει αποκτήσει φήμη ως ένα «πολυεργαλείο» ευεξίας. Χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν χάνουν ευκαιρία να αναφερθουν στις θαυματουργές ιδιότητές του, καθώς υποστηρίζουν ότι καταπραΰνει τα ηλιακά εγκαύματα, βελτιώνει την ακμή, ακόμη και ότι συμβάλλει στην απώλεια βάρους. Με βάση αυτά τα πιθανά οφέλη, πολλοί υποστηρίζουν με πάθος και τα λουτρά με μηλόξυδο.

Μπορεί να ακούγεται παράδοξο να μουλιάζουμε το σώμα μας μέσα σε ένα συστατικό που συνήθως χρησιμοποιούμε στην κουζίνα (και έχει και έντονη μυρωδιά), όμως, σύμφωνα με ειδικούς, το μηλόξυδο ίσως προσφέρει στο δέρμα μας μια φυσική περιποίηση, με κάποιους, ωστόσο, σημαντικούς κινδύνους να ελλοχεύουν.

Οι ειδικοί που σχολιάζουν το θέμα είναι η Νάβια Μάισορ, γιατρός πρωτοβάθμιας φροντίδας στη Νέα Υόρκη και μέλος του Women’s Health Advisory Board, η Ντέντι Ένγκελμαν δερματοχειρουργός και η Χάνα Κόπελμαν, δερματολόγος με έδρα επίσης τη Νέα Υόρκη.

Πριν όμως βιαστούμε να γεμίσουμε την μπανιέρα μας με μηλόξυδο, αξίζει να γνωρίζουμε πως η έρευνα γύρω από τη χρήση του στο δέρμα είναι περιορισμένη και ότι τα υπάρχοντα δεδομένα δείχνουν πως υπάρχουν και κίνδυνοι.

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη του λουτρού με μηλόξυδο;

Ανακούφιση από την ξηροδερμία

Το μηλόξυδο μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση του σωστού pH του δέρματος, εξηγεί η δρ. Μάισορ. Περιέχει οξικό οξύ, ένα συστατικό με χαμηλό pH, και γνωρίζουμε πως το δέρμα με ελαφρώς όξινο pH είναι συνήθως περισσότερο υγιεινό.

Αντίθετα, όταν το pH του δέρματός μας είναι πολύ υψηλό -λόγω σαπουνιών, καυτού νερού ή υπερβολικής απολέπισης-, τότε δυσκολεύεται να συγκρατήσει την υγρασία, προκαλώντας ξηρότητα και απολέπιση.

Καταπολέμηση της πιτυρίδας

Το τρίψιμο του τριχωτού της κεφαλής με μηλόξυδο μπορεί να βοηθήσει στην εξισορρόπηση του pH και στη συγκράτηση της υγρασίας, μειώνοντας ενδεχομένως την πιτυρίδα.

Η έρευνα δείχνει ότι το μηλόξυδο διαθέτει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν να καταπολεμήσουν τον μύκητα που προκαλεί την πιτυρίδα, αναφέρει η δρ. Mysore.

Ωστόσο, η δρ. Κόπελαμν επισημαίνει ότι η πιτυρίδα είναι σύμπτωμα ερεθισμού του δέρματος, επομένως είναι προτιμότερο να απευθυνθούμε σε δερματολόγο για εξατομικευμένη θεραπεία.

Επιπλέον, οι μελέτες για το μηλόξυδο και την πιτυρίδα είναι ελάχιστες, και όσες υπάρχουν δείχνουν ότι οι αντιβακτηριακές ιδιότητές του παρατηρούνται σε συγκεντρώσεις 25%, οι οποίες θεωρούνται επικίνδυνα υψηλές για χρήση στο μπάνιο.

Αν η πιτυρίδα είναι το κύριο πρόβλημά μας, καλό είναι να προτιμήσουμε σαμπουάν με ψευδάργυρο πυριθειόνη, σαλικυλικό οξύ, θείο, σεληνιούχο σουλφίδιο ή κετοκοναζόλη, τα οποία έχουν εγγυημένη αποτελεσματικότητα.

Ήπια απολέπιση

Η δρ.Ένγκλεμαν εξηγεί ότι το οξικό οξύ, το βασικό συστατικό του μηλόξυδου, ανήκει στα άλφα-υδροξυοξέα (AHA), τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων. Αυτό μπορεί να χαρίσει πιο λεία επιδερμίδα και λιγότερα σπυράκια ή ερεθισμούς από το ξύρισμα.



Μείωση της κακοσμίας του σώματος

Η δρ. Ένγκελμαν προσθέτει ότι το μηλόξυδο, χάρη στις αντισηπτικές και αντιμυκητιασικές του ιδιότητες, μπορεί να εξουδετερώσει τις οσμές του σώματος, σκοτώνοντας τα βακτήρια που τις προκαλούν.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι του λουτρού με μηλόξυδο;

Η προσθήκη μικρής ποσότητας μηλόξυδου στο νερό του μπάνιου μπορεί να είναι ασφαλής για όσους έχουν υγιές δέρμα.

Ωστόσο, η δρ. Κόπελμαν τονίζει ότι δεν συνιστάται, ιδιαίτερα για άτομα με ευαίσθητο δέρμα ή φλεγμονώδεις δερματοπάθειες, όπως το έκζεμα.

Ακολουθούν οι βασικοί κίνδυνοι:

Ερεθισμός του δέρματος

Μια μελέτη του 2019 σε 22 συμμετέχοντες (11 από τους οποίους είχαν ατοπική δερματίτιδα) διαπίστωσε ότι το καθημερινό μούλιασμα του αντιβραχίου σε αραιωμένο μηλόξυδο για δύο εβδομάδες προκάλεσε ερεθισμό στη συντριπτική πλειονότητα.

Παράλληλα, αυξήθηκε η απώλεια νερού από το δέρμα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η φυσική ικανότητα του οργανισμού να συγκρατεί υγρασία επηρεάστηκε σημαντικά.

Πριν επιχειρήσουμε να κάνουμε μπάνιο με μηλόξυδο, καλό είναι να δοκιμάσουμε μια μικρή ποσότητα σε περιορισμένο σημείο του σώματος για να δούμε πώς αντιδρά το δέρμα μας.

Χημικά εγκαύματα

Το μηλόξυδο περιέχει οξικό οξύ, το οποίο ευθύνεται τόσο για τις πιθανές ωφέλειές του όσο και για τους κινδύνους. «Αν το αφήσουμε πολλή ώρα στο δέρμα ή χρησιμοποιήσουμε υψηλή συγκέντρωση, μπορεί να προκαλέσει χημικά εγκαύματα», προειδοποιεί η δρ. Κόπελμαν.

Καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων

Ακόμη κι αν σκοπεύουμε να προσθέσουμε μικρή ποσότητα στο νερό, θα πρέπει να αποφύγουμε εντελώς τη χρήση μηλόξυδου αν έχουμε γρατσουνιές, εγκαύματα ή σκασμένο δέρμα.

«Το μηλόξυδο μπορεί να ερεθίσει υπερβολικά για το τραυματισμένο δέρμα», εξηγεί η δρ. Κόπελμαν.

Εκτός από το έντονο τσούξιμο, η φλεγμονή που μπορεί να προκαλέσει επιβραδύνει την επούλωση και αφήνει την περιοχή ευάλωτη για περισσότερο χρόνο.



Αν θέλουμε να δοκιμάσουμε ένα μπάνιο με μηλόξυδο, μπορούμε να το κάνουμε με προσοχή. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ερεθισμού και ότι τα υποτιθέμενα οφέλη του δεν έχουν επιβεβαιωθεί επιστημονικά.

Επομένως, ίσως αξίζει περισσότερο αρκεστούμε στο κλασικό μας μπάνιο με νερό και απλο σαπούνι. Γιατί, τελικά, ποιος θέλει να ρισκάρει την υγεία του δέρματός του για ένα συστατικό που μπορεί και να μην είναι αποτλεσματικό;

Με πληροφορίες από yahoo!health