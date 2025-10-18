Οι γάτες μπορεί να έχουν τη φήμη ότι είναι ανεξάρτητες και αποστασιοποιημένες, αλλά στην πραγματικότητα μπορούν να δημιουργήσουν πολύ ισχυρούς δεσμούς με εμάς και, όπως λένε οι ειδικοί, ίσως να μας προσφέρουν κάτι ακόμη πιο δυνατό από την αφοσίωση τους ως κατοικίδια: Τη θεραπευτική σύνδεση.

Πιθανότατα το έχουμε νιώσει κι εμείς: Οταν περνάμε ποιοτικό χρόνο με μια γάτα, νιώθουμε λιγότερο στρες, πιο χαλαροί και γενικά καλύτερα στην ψυχολογία μας.

Στην πραγματικότητα, είτε αντιμετωπίζουμε αγχώδεις διαταραχές, είτε περνάμε μια δύσκολη ψυχολογική φάση, μια γάτα μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη πηγή κοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης.

Οι γάτες μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε

Μια πρόσφατη έρευνα για τα κατοικίδια και την ψυχική υγεία από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και την Αμερικανική Κτηνιατρική Ένωση, έδειξε ότι το 84% των ιδιοκτητών κατοικιδίων δήλωσαν πως τα ζώα τους είχαν θετική επίδραση στην ψυχική τους υγεία.

Για τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων, η συντροφικότητα των κατοικιδίων ήταν το κλειδί για μια πιο θετική ψυχολογική κατάσταση.

Ο Χάουαρντ Λίου, M.D., M.B.A., πρόεδρος του Συμβουλίου Επικοινωνιών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και καθηγητής ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, αναφέρει ότι η συντροφιά μιας γάτας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για άτομα που αντιμετωπίζουν άγχος, κατάθλιψη, για τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν ιστορικό τραύματος.

Φυσικά, οι γάτες δεν αποτελούν μαγικό χάπι, όπως επισημαίνει ο δρ. Λίου:

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του: «Κάθε άνθρωπος και κάθε γάτα είναι μοναδικοί, επομένως το να έχουμε κατοικίδιο δεν αποτελεί εγγύηση για καλύτερη ψυχική υγεία». Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι με χρόνιες ψυχικές δυσκολίες αναφέρουν ότι το να περνούν χρόνο με τις γάτες τους αποτελεί σημαντική στρατηγική αντιμετώπισης όταν αισθάνονται θλίψη, άγχος ή φόβο.

Η δύναμη που έχουν τα χάδια με τις γάτες μας

Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά το να χαϊδεύουμε τη γάτα μας, έστω και για λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να μας γεμίσει ηρεμία.

Το χάιδεμα του τριχώματος μιας γάτας βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και μπορεί να μειώσει το στρες, καθώς μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης (της ορμόνης του άγχους) και αυξάνει την παραγωγή ωκυτοκίνης της ορμόνης που μας κάνει να νιώθουμε ευεξία και σύνδεση.

Ο δρ. Χάουαρντ Λίου εξηγεί ότι το χάιδεμα και η παρουσία μιας γάτας μπορούν να είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για όσους περνούν δύσκολες περιόδους.

«Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι νιώθουν όλο και πιο μοναχικοί και απομονωμένοι», λέει. Ευτυχώς, οι γάτες μπορούν να μας προσφέρουν συντροφιά και ένα αίσθημα οικειότητας και φροντίδας.

Οι γάτες λατρεύουν την ρουτίνα

Όταν δυσκολευόμαστε με την ψυχική μας υγεία, ακόμα και οι πιο απλές καθημερινές ενέργειες όπως το να σηκωθούμε από το κρεβάτι, να κάνουμε ένα ντους ή να ετοιμάσουμε φαγητό μπορεί να μας φαίνονται «βουνό». Οι γάτες, όμως, είναι πλάσματα ρουτίνας, και αυτό μας βοηθά να διατηρούμε κι εμείς ένα σταθερό πρόγραμμα.

Μια γάτα θα μας θυμίσει πότε είναι ώρα για φαγητό και πότε θέλει προσοχή και παιχνίδι. Το παιχνίδι με τη γάτα μας μπορεί να βελτιώσει τη διάθεσή μας και να μας αποσπάσει από σκέψεις που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική μας κατάσταση.

Επιπλέον, το γεγονός ότι μας χρειάζεται η γάτα μας, μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε λιγότερο μόνοι και να μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε ακόμη και σε μια δύσκολη μέρα.

«Γνωρίζουμε ότι η μοναξιά αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου για τη σωματική και ψυχική υγεία όπως το κάπνισμα», λέει ο δρ. Λίου.μ «Το να έχουμε μια γάτα μπορεί να μας βοηθήσει να νιώθουμε συνδεδεμένοι και να έχουμε μια καθημερινή ρουτίνα που είναι ωφέλιμη τόσο για εμάς όσο και για το κατοικίδιό μας».

Φυσικά, το να έχουμε μια γάτα δεν αντικαθιστά τη θεραπεία ή άλλες μορφές επαγγελματικής ψυχολογικής υποστήριξης, όμως η συντροφιά μιας γάτας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι ενός συνολικού πλάνου φροντίδας της ψυχικής μας υγείας με το μπόνους ότι πιθανότατα και η ίδια η γάτα θα είναι πιο ευτυχισμένη.

Με πληροφορίες από goodhousekeeping.com

