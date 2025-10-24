Επιμέλεια: Κατερίνα Ζώταλη

Ακόμη κι αν κάποιες μέρες είναι πιο δύσκολο να φτάσουμε τον ημερήσιο στόχο βημάτων, εξακολουθούμε να προστατεύουμε τον οργανισμό μας από καρδιαγγειακές παθήσεις και πρόωρο θάνατο, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα.

Advertisement

Advertisement

Ειδικότερα, για τις γυναίκες άνω των 60 ετών, «ο μέσος ημερήσιος αριθμός βημάτων μέσα στην εβδομάδα συνδέθηκε άμεσα με τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου και πρόωρου θανάτου», εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Ρικούτα Χαμάγια, ερευνητής στο Brigham and Women’s Hospital και στο Harvard Medical School.

Η αυξημένη σωματική δραστηριότητα έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με μεγαλύτερη διάρκεια και καλύτερη ποιότητα ζωής. Γι’ αυτό και πολλοί από εμάς προσπαθούμε να επιτύχουμε υψηλούς αριθμούς βημάτων καθημερινά ώστε να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας από χρόνιες παθήσεις.

Ωστόσο, όπως δείχνει η μελέτη, ο καθένας μας έχει διαφορετικά πρότυπα δραστηριότητας.

Μερικοί έχουν σχετικά σταθερή κίνηση μέσα στην εβδομάδα, ενώ άλλοι πιο δραστήριες ή αντίθετα, περισσότερο ήσυχες μέρες.

Πόσα βήματα είναι αρκετά τελικά

Δεν υπάρχει κάποιος «μαγικός αριθμός» στον οποίο όλοι πρέπει να στοχεύουμε καθημερινά. Πολλοί από εμάς, χρησιμοποιώντας έξυπνα ρολόγια ή βηματομετρητές, θεωρούμε ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι ο στόχος που εξασφαλίζει επαρκή φυσική δραστηριότητα.

Ωστόσο, «ο συγκεκριμένος αριθμός δεν βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα», όπως επισημαίνει ο δρ Σον Χέφρον, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής στο New York University Langone Health και στο Κέντρο Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων του NYU.

Η νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στο British Journal of Sports Medicine, εξέτασε τις επιπτώσεις διαφορετικών «ορίων βημάτων» στην υγεία. Εστίασε σε μεγαλύτερες γυναίκες, με μέση ηλικία 71 ετών.

Advertisement

Όσες κατάφερναν να φτάσουν τα 4.000 βήματα μία ή δύο μέρες την εβδομάδα είχαν 26% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 27% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, σε σύγκριση με όσες δεν έφταναν τον αριθμό αυτό καμία μέρα της εβδομάδας.

Ακόμη καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα όταν οι γυναίκες αυτές περπατούσαν τουλάχιστον 4.000 βήματα για τρεις ημέρες την εβδομάδα, με τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου να μειώνεται κατά 40%.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι τα 5.000 έως 7.000 βήματα ημερησίως συνδέονταν με ακόμη χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κάποιας ασθένειας και πρόωρου θανάτου.

Ωστόσο, ο σημαντικότερος παράγοντας πρόληψης αναδείχθηκε ως ο μέσος όρος βημάτων μέσα στην εβδομάδα, όχι απαραίτητα της κάθε ημέρας.

Advertisement

Κινούμαστε περισσότερο – έστω και λίγο κάθε φορά

Το να εντάξουμε περισσότερη κίνηση στην ημέρα μας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο για έναν μεγάλο περίπατο.

Αν χρησιμοποιούμε λεωφορείο ή μετρό, μπορούμε να κατεβαίνουμε μία ή δύο στάσεις νωρίτερα και να περπατάμε το υπόλοιπο της διαδρομής. Όλες αυτές οι μικρές δραστηριότητες αθροίζονται σταδιακά μέσα στην ημέρα αλλά και την εβδομάδα. Αν, πάλι, το περπάτημα δεν είναι η αγαπημένη μας δραστηριότητα, μπορούμε να επιλέξουμε κάτι που μας ευχαριστεί: χορό, κηπουρική, παιχνίδι με φίλους ή μια εκδρομή στη φύση.

Το πιο σημαντικό είναι να κινούμαστε με τρόπους που μας δίνουν χαρά, διότι τελικά η συνέπεια και η απόλαυση είναι οι πιο δυνατοί μας σύμμαχοι για μια υγιή καρδιά και μακροζωία.

Advertisement

Με πληροφορίες από CNN Health