Μήνυμα από τoν Πρόεδρο! Το SMS του Τραμπ σε 225 εκατ. Αμερικανούς

Έχετε μήνυμα στο κινητό σας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ!

Την Τετάρτη στις 2:18μμ ανατολική ώρα, περί τα 225 εκατ «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα στις ΗΠΑ άρχισαν να χτυπούν και να δονούνται ταυτόχρονα. Ακόμη και εάν οι χρήστες τους τα είχαν βάλει στο αθόρυβο.

Όλοι είχαν λάβει ένα γραπτό μήνυμα, στην πραγματικότητα ένα alert, από την προεδρία των ΗΠΑ είτε ήθελαν είτε δεν ήθελαν να επικοινωνήσουν με τον Τραμπ. Εξάλλου αυτή η επιλογή δεν υπάρχει αφού για αυτό το νέο υπερσύστημα ταυτόχρονης αποστολής alerts σε τόσο ευρεία κλίμακα, δεν φαίνεται να υπάρχει. Ουδείς μπορεί, τουλάχιστον επί τους παρόντος να αποφύγει τη λήψη του σε αντίθεση με ανάλογα alerts που αποστέλλονταν στο παρελθόν (για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, amber alerts κλπ) και μπορούσαν να «μπλοκαριστούν». Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι εταιρείες smart phones να κάνουν συγκεκριμένες κατασκευαστικές παρεμβάσεις.

Για να μην σας κρατάμε όμως άλλο σε αγωνία ας δούμε τι έγραφε το μήνυμα.

«THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed». («Πρόκειται για δοκιμή του Εθνικού Ασύρματου Συστήματος Επείγουσας Ανάγκης. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια»).