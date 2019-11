Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου: Τρεις υποψηφιότητες για την «Ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου

Λεβάν Κελμπαγκιάνι - «And Then We Danced»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Bunuel in the Labyrinth of the Turtles - Σαλβαδόρ Σιμό

I Lost My Body - Ζερεμί Κλαπέν

Marona’s Fantastic Tale - Ανκα Ντέιμιαν

The Swallows of Kabul - Ζαμπού Μπρέιτμαν, Ελεα Γκόμπε - Μεβελεκ

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Μικρού Μήκους

Dogs Barking on Birds - Λεονόρ Τέλες

Reconstruction - Γίρι Χάβλιτσεκ, Οντρει Νόβακ

The Christmas Gift - Μπογκνταν Μουρεσάνου

The Marvelous Misadventures of the Stone Lady - Γκάμπριελ Αμπράντες

Watermelon Juice - Ιρέν Μορέι

Πηγή: Variety