Ηφαίστειο-μυστήριο που «έψυξε» τη Γη το 1831 εντοπίστηκε σχεδόν 200 χρόνια μετά

Το έτος αυτής της ιστορικής έκρηξης ήταν γνωστό, όχι όμως η τοποθεσία του ηφαιστείου. Οι ερευνητές έλυσαν πρόσφατα αυτόν τον γρίφο χρησιμοποιώντας γεωχημεία, ραδιενεργή χρονολόγηση και μοντελοποίηση με υπολογιστή. Ετσι συνέδεσαν την έκρηξη του 1831 με ένα νησί-ηφαίστειο στο βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσαν πρόσφατα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.