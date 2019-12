Μπορούμε να προβλέψουμε τις εκρήξεις των ηφαιστείων;

Pedro Santiago via Getty Images

Xinhua News Agency via Getty Images Το ηφαίστειο στο νησί Γουάιτ της Νέας Ζηλανδίας, 9 Δεκεμβρίου 2019

duncan1890 via Getty Images Λιθογραφία του 1884, που αναπαριστά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1866.

Βέβαια, η πρόβλεψη αν αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι μια έκρηξη θα γίνει σε μία ώρα, ένα μήνα ή περισσότερο, εξαρτάται από το κάθε ηφαίστειο.

Όσο περισσότερα δεδομένα έχουν οι ηφαιστειολόγοι σε ένα συγκεκριμένο ηφαίστειο, τόσο καλύτερα θα είναι σε θέση να προβλέψουν τη συμπεριφορά του και την πιθανότητα έκρηξης, αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC.

Τα περισσότερα ηφαίστεια τείνουν να παρουσιάζουν αυτά τα σημάδια εβδομάδες ή και μήνες πριν από μια έκρηξη, αν και κάποιες εκρήξεις μπορεί να είναι πολύ πιο ξαφνικές και απρόσμενες.

Έχει επίσης σημασία εάν τα ηφαίστεια έχουν παραμείνει αδρανή για αρκετό διάστημα ή ήταν ενεργά πριν από την εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας παρακολούθησης.

Το 1991, μπόρεσαν να σωθούν περίπου 5.000 ζωές, λόγω της έγκαιρης πρόβλεψης και εκκένωσης της περιοχής γύρω από το Πινατούμπο στις Φιλιππίνες.

Οι ειδικοί παρακολουθούσαν αυξανόμενη δραστηριότητα για περίπου 10 εβδομάδες, ακολούθησε μια σειρά μικρότερων εκρήξεων και ειδοποίησαν τις αρχές για την ανάγκη εκκένωσης.

Η έκρηξη που ακολούθησε ήταν μια από τις μεγαλύτερες του περασμένου αιώνα.

Σε άλλες περιπτώσεις δεν συνέβη αυτό, όπως στην έκρηξη του Οντάκε στην Ιαπωνία το 2014.

Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις άσκοπων εκκενώσεων, αφού τελικά δεν έγινε ποτέ έκρηξη παρά τις ενδείξεις. Έτσι, η αποτελεσματικότητα των εθνικών οργανισμών παρακολούθησης των ηφαιστείων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τους πόρους και της εμπειρογνωμοσύνης. Και η Νέα Ζηλανδία είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα αυτό, βοηθώντας αναπτυσσόμενες χώρες να μάθουν πώς να προβλέπουν εκρήξεις.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας περιλαμβάνει δέκτες GPS, αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας, drones, καθώς και αποστολές ομάδων στο έδαφος.

Πηγή: BBC