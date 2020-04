Εικονική περιήγηση στο μαγικό «Μπλε Σπίτι» της Φρίντα Κάλο

Η βίλα Casa Azul (Μπλε Σπίτι), είναι η οικία όπου η Φρίντα Κάλο γεννήθηκε, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και άφησε την τελευταία της πνοή. Μετά τον γάμο της με τον έτερο μεγάλο ζωγράφο του Μεξικού, Ντιέγκο Ριβέρα, η Φρίντα έζησε κατά περιόδους σε διάφορες περιοχές της Πόλης του Μεξικού, αλλά πάντα επέστρεφε στο πατρικό της σπίτι, στο Κογιοακάν.

Η Casa Azul βρίσκεται σε μία από τις παλαιότερες και πιο όμοφες γειτονιές του Μέξικο Σίτι και μετατράπηκε σε μουσείο το 1958, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της και μετονομαστηκε σε Frida Kahlo Museum.

Είναι από τα πιο δημοφιλή μουσεία της χώρας και είναι επισκέψιμη μέσω μίας (εξαιρετικής) 360 μοιρών περιήγησης στο σπίτι και στον μεγάλο κήπο της εμβληματικής ζωγράφου και ακτιβίστριας.

Το σπίτι περιέχει μερικούς από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της, όπως μεταξύ άλλων οι «Long Live Life» (1954), «Frida and the Caesarian Operation» (1931) και «Portrait of My Father» (1952).