Είναι «ιδιωτικό» πανεπιστήμιο το MIT;

Ας μην υποθέτουμε λοιπόν ότι ξέρουμε, και ας δούμε τις διαφορές ανάμεσα σε δύο κορυφαία πανεπιστήμια παγκόσμια, το ΜΙΤ που είναι «ιδιωτικό» όπως λένε και το Berkeley (University of California at Berkeley) που είναι κρατικό. Όλα τα στοιχεία προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις και τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων.

Πριν από μερικά χρόνια, όταν ήμουν Invited Scholar in Finance στο Ross School of Business του University of Michigan – ένα κρατικό πανεπιστήμιο που είναι στα κορυφαία 10 του κόσμου, το δε Ross School of Business είναι στα κορυφαία 5 του κόσμου. Πήρε το όνομά του από τον παλιό απόφοιτό του, Stephen M. Ross, ο οποίος και δώρισε συνολικά $350 εκατομμύρια σε αυτό και, στη συνέχεια, και άλλα χρήματα ως και σήμερα. Τα δώρισε εκεί, γιατί ξέρει ότι σε ένα ήδη κορυφαίο τμήμα, τα χρήματά του θα αξιοποιηθούν και δεν κινδυνεύουν να χαθούν. Αν δημιουργούσε ένα νέο πανεπιστήμιο με το όνομά του, μπορεί μετά από 5-10 χρόνια να χρεωκοπούσε και να έκλεινε. Δε συνηθίζουν οι πολύ εύρωστοι οικονομικά να πετάνε τα λεφτά τους σε επικίνδυνες με υψηλό ρίσκο τοποθετήσεις.