Είναι γεγονός: Η γενιά Ζ δεν βγαίνει πια πρώτο ραντεβού όπως το ξέραμε - Και δηλαδή τι κάνουν;

Η Κάρι Μπερκ, δημιουργός περιεχομένου και συγγραφέας του βιβλίου «My Real-Life Rom-Com: How to Build Confidence and Write Your Own Relationship Rules», δηλώνει πως κατανοεί αυτή την τάση, αλλά πιστεύει ότι έχει και τα μειονεκτήματά της.