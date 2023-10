Εκπαιδευτικά προγράμματα Ιδρύματος Ωνάση: Για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς

Σχολικά προγράμματα

Στο Onassis.org πρόκειται να προβληθούν τρία εκπαιδευτικά επεισόδια με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εξοικείωση με έννοιες και πραγματικότητες που ορίζουν τη ζωή μας. Οι «Εκπαιδευτικές Τετάρτες: This is a Free Gender Zone» είναι ανοιχτές, ειλικρινείς, σύγχρονες και επιστημονικές συζητήσεις για την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου. Παράλληλα, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Στέγη και οι ιδέες της ταξιδεύουν: This is a Free Gender Zone» η κουβέντα θα συνεχιστεί στην περιφέρεια, σε ένα ταξίδι με προορισμό τρεις πόλεις. Τέλος, για έκτη χρονιά, πανεπιστημιακοί και ερευνητές απ′ όλο τον κόσμο συναντιούνται στο «Διεθνές Θερινό Σχολείο Καβάφη» για να εξετάσουν το έργο του ποιητή, αυτή τη φορά από τη σκοπιά του θεάτρου, της περφόρμανς και της επιτελεστικότητας.